Dragon's Dogma 2 - So kommt ihr an die besten Waffen und Rüstungen des Spiels

Schicke Rüstungen und Waffen gibt es erst, wenn ihr das Endgame erreicht habt.

Eine gute Waffe oder Rüstung macht in Dragon's Dogma 2 oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Daher solltet ihr eure Ausrüstung immer möglichst aktuell halten. Um aber wirklich die besten Items des Spiels zu erreichen, müsst ihr nicht nur das geheime wahre Ende erreichen, sondern auch auf Drachenjagd gehen.

Die stärksten Waffen und Rüstungen verkauft der Drachengeschmiedete, den ihr schon im Verlauf der Geschichte kennengelernt habt. Damit er seine Waren allerdings anbietet, müsst ihr erst das wahre Ende des Spiels erreichen.

Wenn ihr die neue Welt betreten habt, dann findet ihr ihn direkt in der Höhle hinter euch, oder ihr folgt erstmal der neuen Quest, die euch zum See-Schrein führt, den ihr nun einfach zu Fuß erreichen könnt. Habt ihr den Schrein erreicht, dann wird er dort erscheinen und seine neuen Waren anbieten.

Mit Gold werdet ihr hier allerdings nicht weiterkommen. Wie zuvor, möchte er für seine Dienste Lindwurm-Kristalle und zwar nicht zu knapp. Für eine Waffe müsst ihr 110 Kristalle auf den Tisch legen.

Brustrüstungen kosten immer noch 70 Kristalle. Zwar bekommt ihr schon bei eurer Ankunft 100 Kristalle, aber ihr werdet schnell mehr brauchen, gerade wenn ihr den Kriegsmeister spielt, der gleich mit mehreren Waffen hantiert.

Um an möglichst viele Kristalle zu kommen, müsst ihr die Bosse besiegen, die auf der Karte mit den roten Strahlen markiert sind. Dafür solltet ihr euch nicht allzu lange Zeit lassen. Die Welt steht kurz vor dem Untergang und wird einfach auseinanderbrechen, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst.

Ihr findet den Drachengeschmiedeten in seinem neuen Lager am See-Schrein.

Jeder besiegte Boss bringt euch nicht nur dutzende Kristalle, sondern auch mehr Zeit, um die Welt zu erkunden. Wenn ihr nicht zu lange bummelt, dann könnt ihr locker mehrere Waffen und Rüstungssets kaufen.

Wenn ihr das wahre Ende abgeschlossen habt, dann könnt ihr den Drachengeschmiedeten später wieder an seiner alten Position in der Höhle nahe Battahl aufsuchen. Er hat dasselbe Arsenal zur Verfügung und ihr könnt weiterhin auf die Drachenjagd gehen.

Zwar ist die Ausbeute bei normalen Drachen wieder nur 15 Kristalle, aber da sie nach 14 Ingame Tagen wieder auftauchen, könnt ihr sie nach Belieben abfarmen.

Waffen und Rüstungen könnt ihr auch in New Game Plus noch kaufen.