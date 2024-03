Dragon's Dogma 2: Das wahre Ende und das letzte Drittel des Spiels freischalten

Der Kampf gegen den Drachen könnt ihr auch anders gewinnen und dadurch sogar noch mehr Spiel freischalten.

Capcom versucht euch mit dem Ende von Dragon's Dogma 2 ein wenig in die Irre zu führen. Vielleicht startet ihr sogar New Game Plus, ohne überhaupt je zu erfahren, dass ihr einen Teil des Spiels gar nicht gesehen habt. Wir verraten euch, wie ihr das wahre Ende freischaltet und dadurch ZUgriff auf die Beste Ausrüstung des Spiels erhaltet.

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel enthält massive Spoiler zum Ende von Dragon's Dogma 2. Um den Weg zum alternativen wahren Ende zu erklären, sind diese allerdings unvermeidbar.

Das normale Ende freischalten

Um das Standard-Ende zu erreichen, müsst ihr nicht viel tun. Wenn ihr den Mondlicht-Turm besucht, werdet ihr vom Drachen herausgefordert. Greift ihr ihn an, dann trägt er euch auf seinen Schwingen zu einer weit entfernten Kampfarena, wo es zum finalen Showdown mit der Herz-verschlingenden Echse kommt.

Den Drachen normal zu besiegen führt zu einem verkürzten Ende, nach dem ihr auch ein New Game Plus starten könnt.

Geht ihr aus dem Kampf siegreich hervor, dann bekommt ihr ein klischeehaftes Fantasy-Ende nach Schema F serviert. Ihr werdet zum König bzw. Königin, herrscht nun über das Reich und der Kreislauf beginnt von vorn. Dafür müsst ihr euch nur auf den Thron setzen.

Danach landet ihr wieder im Hauptmenü. Hier könnt ihr New Game Plus starten. Das überschreibt allerdings euren Speicherstand und das wahre Ende wird euch bis zu einem erneuten Durchlauf verwehrt.

Das Ende soll euch in die Irre führen. Ihr müsst euch nicht auf den Thron setzen und eure Rolle annehmen.

Ihr könnt aber auch das Spiel fortsetzen. Dann landet ihr wieder kurz vor dem Kampf mit dem Drachen und könnt das Ende noch einmal herumreißen.

Alternativ könnt ihr in der Szene mit dem Thronraum auch den Thron ignorieren und stattdessen die geisterhafte Gestalt im Raum ansprechen. Das bringt euch auch zurück zum Flug mit dem Drachen.

Das wahre Ende freischalten

Um wirklich Dragon’s Dogma 2 abzuschließen, müsst ihr während des Drachenflugs eingreifen, bevor ihr die Kampfarena erreicht.

Klettert über den Rücken des Drachen nach vorn. Je näher ihr kommt, desto lauter hört ihr den Herzschlag des Drachen und auch euer Controller wird anfangen, im Takt des Herzschlags zu vibrieren. Klettert dann zur Brust des Drachen hinunter. Ihr erkennt das Herz an der leuchtenden Stelle, die auch bei anderen Drachen der Schwachpunkt ist.

Öffnet dann euer Gegenstandsmenü und nutzt die gestärkte Götterbann-Klinge, die ihr im Verlauf der Hauptquest rekonstruiert habt. Euer Charakter wird es sich dann selbst in die Brust stoßen und damit den Kreislauf beenden.

Das Wasser verschwindet - Neues Endgame, Bosse und Ausrüstung

Was euch in dieser neuen Welt erwartet? Das müsst ihr selbst herausfinden.

Wasser verschwindet von Map: Habt ihr alles richtig gemacht, dann landet ihr in einer postapokalyptischen Version der Karte, die ihr bisher erkundet habt. Jegliches Wasser ist verschwunden und ihr habt Zugriff auf viele neue Orte der Welt.

Nun sollt ihr alle Völker gegen eine gemeinsame Gefahr vereinen und stoßt auf bisher unbekannte Bossgegner, deren Materialien ihr bei einem alten Bekannten gegen die beste Ausrüstung des Spiels eintauschen könnt.

Dieses neue Endgame kann euch gut und gern nochmal bis zu zehn Stunden beschäftigen, je nachdem, wie viel Ausrüstung ihr euch erarbeiten möchtet.

Mehr möchten wir euch allerdings nicht verraten, dann das Endgame gehört mitunter zu den besten Stellen des Spiels.