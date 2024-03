Dragon's Dogma 2-Fans planen, wie sie mehr FPS aus der miesen Performance rausholen können - dafür soll es NPCs an den Kragen gehen

Dragon's Dogma 2-Spieler*innen sind bereit, fast alles für eine bessere Performance zu tun.

Dragon's Dogma 2 kämpft vor allem auf den Konsolen mit einer ziemlich schlechten Performance. Wenn ihr Pech habt, stürzt die Framerate auch mal auf unter 30 FPS ab. Aber offenbar hängt das auch mit der Berechnung der einzigartigen NPCs im Spiel zu haben. Und diese NPCs unterliegen ebenfalls dem Permadeath, das heißt, sie können aus dem Weg geräumt werden. Im Netz formiert sich bereits eine Community, die überlegt, welche NPCs wichtig sind und welche "optimiert" werden könnten.

Das Wichtigste in Kürze: Dragon's Dogma 2 hat Performance-Probleme auf Konsolen mit Framerate-Einbrüchen unter 30 FPS.

Die Berechnung der einzigartigen NPCs im Spiel beeinflusst die Performance.

Community diskutiert über das Eliminieren von NPCs zur Performance-Verbesserung.

Vorschläge und Memes tauchen auf, NPCs zu "optimieren".

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Dragon's Dogma 2: Performance-Probleme einfach selbst in die Hand nehmen und NPC-Zahl verringern

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 sieht teilweise sehr hübsch aus, kämpft aber mit einer niedrigen und instabilen Framerate. Die grundlegenden Probleme würden sich aber eigentlich auf recht einfache Art und Weise aus der Welt schaffen lassen, wie unser Technik-Experte Chris in diesem GamePro-Beitrag schreibt:

Fans greifen zu drastischen Mitteln: Es gibt Theorien dazu, dass die mangelhafte Performance des Spiels auch damit zusammenhängt, wie sich die NPCs auf die CPU auswirken, also die Nichtspieler-Charaktere auf den Prozessor. Da die NPCs in Dragon's Dogma 2 allesamt umgebracht werden können, drängt sich schon fast ein richtig fieser Gedanke auf, um mehr FPS zu bekommen.

NPCs für mehr FPS killen? Auf Reddit wird dementsprechend bereits mehr oder weniger ernsthaft darüber debattiert, welche Figuren in Dragon's Dogma 2 eigentlich verzichtbar sind. Aber da viele NPCs natürlich Questgeber sind, muss eine Liste her. Genau diese Liste an getrost "optimierbaren" NPCs soll jetzt gemeinsam erstellt werden.

Den wohl härtesten und gleichzeitig witzigsten Kommentar dazu liefert Redditor r34_nuxia ab, dem wir nur ungern nachts im Dunkeln (oder in Dragon's Dogma 2) begegnen würden. Er schlägt vor, alle NPCs auszuschalten, die keinen Shop haben, in dem sie etwas verkaufen. Auch die Wachen:

"Wachen können auch gehen. Wen werden sie beschützen, nachdem wir damit fertig sind, das Spiel zu optimieren? Eben. Wenn wir auf die beste Performance abzielen, dann müssen wir nicht nur die Männer optimieren, sondern die Frauen und Kinder auch. Ich kann schon eine Verbesserung von über 15 fps zählen."

Das zieht natürlich viele Memes und grenzwertige Scherze nach sich. Wie dieser hier mit einer Star Wars-Anspielung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Selbstverständlich kommt einem da auch Thanos aus den Avengers-Filmen in den Sinn:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber so ist das eben: Ab und zu müssen einfach Opfer gebracht werden. Und mehr FPS sind definitiv ein guter Grund, um vieles in Spielen zu rechtfertigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr zu Dragon's Dogma 2 lest ihr in diesen GamePro-Beiträgen von uns:

Abgesehen von der wackligen bis schlechten Performance erfreut sich Dragon's Dogma 2 aber sehr großer Beliebtheit. Zumindest bei den meisten Fans, auf Steam hagelt es allerdings gerade auch viele schlechte Bewertungen. Das liegt vor allem daran, dass Spieler*innen sich über die Mikrotransaktionen für Dinge wie Charakter-Anpassungen oder Schnellreisen beschweren.

Wie denkt ihr über die Performance in Dragon's Dogma 2? Und würdet ihr für mehr FPS ebenfalls NPCs töten?