Der Release von Devil May Cry 5 steht unmittelbar vor der Tür und bringt uns ein Wiedersehen mit Dämonenjäger Dante und seinen Kumpels Nero und V. Für Director Hideaki Itsuno und sein Team geht damit ihr aktuelles Projekt langsam zu Ende, aber Itsuno scheint zumindest schon einen Wunsch für die Zukunft zu haben.

Zwei Leidenschaften: Das lässt sich zumindest einem Interview entnehmen, das der Japaner mit Eurogamer führte. Denn neben der Devil May Cry-Serie hat Itsuno auch eine Leidenschaft für Dragon's Dogma, für das Fantasy-Rollenspiel fungierte er ebenfalls als Director. Gern erinnert er sich an diese Zeit zurück:

Da sein Herz offensichtlich an Dragon's Dogma hängt, würde Itsuno irgendwann gerne zu ihm zurückkehren. Und war anscheinend schon einmal kurz davor.

"Als wir mit der Entwicklung von Devil May Cry 5 begannen, ging ich zu den Leuten an der Spitze (von Capcom) und sagte ihnen, dass sie mich entweder Devil May Cry 5 oder Dragon's Dogma 2 machen lassen sollen."