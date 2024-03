Dragon's Dogma 2 - So schaltet ihr alle 10 Laufbahnen/Klassen frei

Um ein mächtiger Krieger oder listiger Illusionist zu werden, müsst ihr einige Quests erledigen.

Zu Beginn von Dragon's Dogma 2 habt ihr die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Klassen, vom Spiel Laufbahnen genannt: Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Schurke. Die anfänglichen Klassen sind an sich schon sehr stark, aber ihr könnt noch weitere freischalten. Wo ihr sie genau herbekommt, erklären wir euch hier.

Krieger und Erzmagier

Die ersten beiden Laufbahnen könnt ihr direkt in der Hauptstadt Vernworth freischalten. Geht zur Laufbahngilde und versucht die Klasse zu wechseln. Zwei neue Klassen sind ausgegraut: Krieger und Erzmagier.

Daraufhin bekommt ihr den Auftrag “Laufbahnfrust”. Dafür müsst ihr dem Gildenmeister eine Zweihandwaffe und einen Zweihandstab bringen, damit er die Klassen freischaltet. Ihr könnt zwar jede beliebige Waffe vorbeibringen, aber ihr könnt die Aufgabe mit der Hauptquest “Monsterjagd” kombinieren.

Hier findet ihr die Waffen: Macht euch auf zur Trevo-Mine und folgt unseren Bildern. Bringt die Waffen danach zum Gildenmeister zurück und beide Klassen sind freigeschaltet.

Mystische Klinge

Um diese Spezialisierung freizuschalten, müsst ihr nur mit einem NPC reden. Problem aber ist es, ihn zu finden. Denn er kann an den unterschiedlichsten Orten sein, je nachdem welche Quest aktiv ist.

Der Charakter, den ihr sucht, heißt Sigurd. Ihr erkennt ihn an der Kapuze und natürlich dem Doppelspeer. Am einfachsten findet ihr in Melve. Wenn ihr später in die Stadt zurückkehrt, dann greift ein Drache an. Helft den Verteidigern und sprecht danach mit ihm, dann lernt ihr die Spezialisierung.

Falls ihr eure Chance hier verpasst, dann ist er auch in der Hütte auf dem Hügel in Harve. Ab einem bestimmten Punkt in Batthal könnt ihr ihn auch im Südwesten der Wüste finden, wo er in einem Tempel einen Drachen bekämpft.

Illusionist

Diese Laufbahn bekommt ihr fast automatisch. Während der Hauptquest “Flackernde Schatten” sollt ihr mit dem Orakel Luz in Batthal sprechen. Folgt dem Questmarker und sprecht mit ihrem Rauch-Abbild und ihr lernt die Laufbahn.

Ganz wichtig: Klettert danach aber unbedingt noch auf das Dach des Tempels und sprecht mit dem wahren Orakel. Dadurch erhaltet ihr direkt den Meisterskill für Illusionisten.

Arkaner Bogenschütze

Ihr lernt die Spezialisierung von der Elfendame Cliodhna auf der Vulkaninsel. Wenn ihr jedoch ihre Hütte besucht, werdet ihr abgewiesen.

Sucht auf der Straße südlich der Hütte an der Küste ihren Mann Gautstafr, einen Zwerg mit Rückenschmerzen. Gebt ihm drei Heilkräuter und eskortiert ihn danach zu der Hütte.

Sprecht ihn danach nochmal an und erfahrt, dass ihr ihn zur nahegelegenen Heilquelle bringen sollt. Macht dies und seine Frau wird an der Quelle auftauchen und euch die Laufbahn beibringen. Sprecht sie ruhig nochmal an und ihr erlernt auch gleich den Meisterskill.

Kriegsmeister

Direkt an der heißen Quelle im Vulkaninsel-Lager trefft ihr auf Lamond. Er möchte, dass ihr ihm Molchlikör bringt. Er bringt euch die Spezialisierung bei, sobald ihr drei geliefert habt. Diesen könnt ihr an unterschiedlichen Orten finden.

Earland in Batthal verkauft euch eine Flasche für 2.000 Gold. Erspricht euch zufällig darauf an.

in Batthal verkauft euch eine Flasche für 2.000 Gold. Erspricht euch zufällig darauf an. Eine Flasche steht in einem der Räume im versteckten Magielabor von Batthal.

Eine steht im Haus von Cliodhna und Gautstafr.

2 Flaschen könnt ihr in einer geheimen Bar im Norden von Batthal für 5.000 Gold kaufen. Dafür müsst ihr aber ein Beastren sein oder die Maske des Fälschers aus Ruhestadt besitzen. Geht dann zu Higgs Taverne und tragt einen der Säcke am Zaun in die Umzäunung. Dann werdet ihr hineingelassen.

Habt ihr ihm drei Flaschen gebracht, lernt ihr die Laufbahn. Sprecht aber direkt nochmal mit ihm, damit ihr den Meisterskill lernt. Das ist wichtig, da ohne diesen Skill die Klasse gar nicht funktioniert!