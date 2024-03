Dragon's Dogma 2: Die 7 besten Einstellungen, die sofort ändern solltet – Viel bessere Steuerung, Audio und mehr!

Auch unserer Erweckten ist mit den richtigen Einstellungen ein Licht aufgegangen.

Dragon's Dogma 2 ist ein meisterliches Rollenspiel, aber auch manchmal ganz schön sperrig und störrisch. Wir haben daher in den Optionen gestöbert und einige Einstellungen entdeckt, die euch den Alltag als Erweckte*r erleichtern und das Fantasy-RPG deutlich aufwerten.

Das sind die wichtigsten Einstellungen von Dragon's Dogma 2:

Auf "Untersuchen" beschränken

zu finden unter: Steuerung > Tastenbelegung

Steuerung > Tastenbelegung unsere Empfehlung: Ja

Dragon's Dogma 2 hat standardmäßig eine Doppelbelegung der Kreistaste (beziehungsweise B auf der Xbox), die ordentlich nerven kann. Betätigt ihr den Knopf, sprintet euer Charakter, gleichermaßen nehmt ihr aber auch Loot auf, lest Schriftstücke oder sprecht NPCs an.

Aufgrund dessen kommt es häufig dazu, dass ihr, sobald ihr ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut habt, an Objekten und Charakteren vorbeirauscht, statt mit ihnen zu interagieren.

Wie häufig wir zu Beginn an Loot vorbeigesprintet sind, wollt ihr gar nicht wissen. Weg mit der Doppelbelegung!

Wir raten also dazu, die Doppelbelegung via Auf "Untersuchen" beschränken auszuschalten und Kreistaste sowie B lediglich für Interaktionen zu nutzen. Gesprintet wird infolgedessen ausschließlich auf L3 oder mit einem Klick des linken Sticks.

"Grüßen" umschalten

zu finden unter: Steuerung

Steuerung unsere Empfehlung: Halten

Standardmäßig haltet ihr Kreis oder B gedrückt, um Leute anzusprechen, und grüßt sie, indem ihr die Taste antippt.

Da Grüßen aber nur selten irgendeinen Effekt hat, haben wir die Verhaltensweise umgekehrt und lieber mit einem Tastentipper Personen angesprochen.

Hinweis: Es kann dann passieren, dass ihr eine Dialogpassage überspringt, wenn ihr mehrfach die Taste betätigt. Wobei es im Zusammenspiel mit der vorherigen Änderung der Doppelbelegung selten dazu kommen sollte.

NPCs zu grüßen ist eine nette Geste, aber steht eher im Hintergrund.

Kameradistanz

zu finden unter: Kamera

Kamera unsere Empfehlung: Mittig bis Dreiviertel

Übersicht ist in den Kämpfen von Dragon's Dogma 2 essentiell – häufig liegt der Kern des Erfolgs darin, dass ihr die richtige Position für euch und eure Vasallen findet.

Wir haben daher die Kamera weiter nach hinten gesetzt, um mehr vom Kampfgeschehen im Blick zu haben. Den optimalen Wert fanden bei knapp zwei Drittel des Sliders, hier seht ihr einige der Stufen im Vergleich:

Kameraverfolgung

zu finden unter: Kamera

Kamera unsere Empfehlung: Aus (nach einiger Spielzeit)

Aktiviert ihr die Kameraverfolgung, richtet sich der Bildausschnitt automatisch anhand der Laufrichtung eurer Spielfigur aus, sofern ihr den rechten Stick für ein paar Sekunden nicht angerührt habt.

Insbesondere in den ersten Spielstunden, in denen ihr die komplizierte Steuerung von Dragon's Dogma 2 verinnerlicht, ist die Funktion ganz praktisch.

Später lohnt es sich jedoch, die Option auszuschalten, um eure Kampfaktionen präziser anhand der Blickrichtung auszurichten und Fehlschläge zu vermeiden.

Dragon's Dogma 2 im Test-Video:

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Rotation der Minimap

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen unsere Tendenz: Aus

Statt die Minimap nach der Blickrichtung auszurichten, hat sich ein weiter Teil der Redaktion dafür entschieden, sie fest eingestellt zu lassen, da eine Orientierung anhand der Himmelsrichtungen somit leichter fällt.

Das liegt vor allem daran, dass auf der Mini-Karte wenig eindeutige Orientierungspunkte auftauchen und ihr häufig durch die Wildnis stapft oder Dörfer und Städte mit optisch ähnlichen Häuserumrissen bereist.

Die Minimap erscheint häufig überfrachtet und ungenau. Eine Nordung kann dabei helfen, dennoch die Orientierung zu wahren.

Allerdings sei auch erwähnt, dass einige von uns zur Rotation der Karte tendieren, da der Verlauf von Gehwegen dann ein bisschen leichter zu deuten ist – eine gänzlich eindeutige Empfehlung können wir also nicht aussprechen.

Vasallen-Dialoge

zu finden unter: Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche unsere Empfehlung: Aus

Dragon's Dogma 2 überfrachtet euch regelmäßig mit Text, sogar in Kämpfen. Dabei kommt es zu einer überflüssigen Dopplung:

Habt ihr Untertitel und Vasallen-Dialoge aktiviert, dann erscheinen Fluff-Aussagen und Kampfausrufe eurer Vasallen gleichzeitig über ihren Köpfen und am unteren Bildschirmrand.

Ja, okay, danke für die Info. Sie reicht aber auch in den Untertiteln.

Schaltet ihr die Anzeige der Vasallen-Dialoge aus, dann verschwinden die Texteinblendungen. Ihr verpasst aber nichts, da sie weiterhin als herkömmliche Untertitel ausgespielt werden. Lediglich in einigen Story-Momenten könnten sie euch verloren gehen, da wichtige Ereignisse priorisiert werden.

Die besten Audio-Settings

Audioausgabegerät: Je nach Sound-Setup

Je nach Sound-Setup Dynamikbereich: Groß

Die Profile für die jeweiligen Ausgabegeräte sind optimal auf deren Verwendungszweck zugeschnitten. TV klingt also bei TV-Lautsprechern am besten, Kopfhörer bietet richtig guten, virtuellen 3D-Sound für Headsets sowie Kopfhörer und Surround-Sound ist für Mehrkanalanlagen konzipiert.

Geräte mit den Sound-Profilen anderer Setups zu verwenden, hat während unseres Tests keine guten Ergebnisse geliefert. Bei der Verwendung von TV mit Kopfhörern fiel der 3D-Effekt zum Beispiel ab, Surround-Sound war hingegen viel zu leise eingestellt und von einem übertriebenen Basswummern überlagert.

In Dragon's Dogma 2 geht es effektreich zur Sache. Auch beim Sound!

Was bringt der Dynamikbereich? Mit dieser Einstellung wird die Spanne zwischen lauten und leisen Geräuschen festgelegt. Bei einem großen Dynamikbereich wirkt die Klangkulisse also deutlich lebendiger und natürlicher.

Zockt ihr in der Nacht, bietet sich jedoch ein kleiner Dynamikbereich an. Dann werden sämtliche Klänge auf ein einheitliches Lautstärkeniveau gebracht, euch entgeht also weniger, wenn ihr euer Sound-Setup ein paar Stufen runterdreht. Im Gegenzug erscheint die gesamte Tonausgabe aber auch komprimiert und unnatürlich.

An Dragon's Dogma 2 scheiden sich die Geister

Wie anfangs erwähnt, ist Capcoms Fantasy-RPG ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es spielt sich im Vergleich zu anderen Rollenspielen ein ganzes Stück träger und für viele Spieler*innen damit wohl auch weniger komfortabel.

Wie wir darüber denken und welche Probleme Dragon's Dogma 2 hat, haben wir hier aufgeschlüsselt:

Mit unseren Einstellungen findet ihr aber vielleicht ein bisschen besser in den Titel und überwindet dessen Sperrigkeit. Denn eine Sache steht mal fest: Kein anderes Rollenspiel spielt sich derzeit so eigen wie Dragon's Dogma 2 und das ist auch absolut nicht verkehrt!

Habt ihr vielleicht noch weitere Einstellungstipps für unsere Leser*innen? Haben wir etwas vergessen?