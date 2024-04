Dragon's Dogma 2-Spieler schafft das Mammut-RPG in unter 2 Stunden - ohne Waffen oder Rüstung

Dragon's Dogma 2 steckt voller Überraschungen und Mechaniken, ihr könnt aber auch in 2 Stunden durchhetzen.

Dragon's Dogma 2 gehört zu den Open World-RPGs, die haufenweise Inhalte bieten und auch abseits ausgetretener Pfade coole Entdeckungen parat halten. Aber selbstverständlich ist das Speedrunnern egal, wenn sie so schnell wie möglich ans Ende des Titels kommen wollen. In diesem besonderen Fall hier hat das unter zwei Stunden gedauert. Was an sich schon recht beeindruckend ist, aber noch dazu hat es der Speedrunner komplett ohne Waffen und Rüstungen geschafft.

Das Wichtigste kurz und knapp: Speedrunner Infected Durian hat Dragon's Dogma 2 in unter zwei Stunden geschafft

Außergewöhnliche Challenge: Er hat es ohne Waffen und Rüstungen durchgespielt.

Infected Durian hat das Spiel schon einmal durchgespielt und spielt im New Game+.



Dragon's Dogma 2 mal ganz anders: So schnell wie möglich, ohne Waffen und Rüstung

Darum geht's: Speedrunner versuchen, ihre Lieblingsspiele so schnell wie möglich zu beenden oder bestimmte Herausforderungen in ihnen zu meistern. Oft kommen dabei mit der Zeit immer kuriosere Challenges zustande, wie eben wie hier komplett auf Rüstungen und Waffen zu verzichten – in einem Spiel, wo beides eigentlich im Mittelpunkt steht.

Schnell und witzig: Der Content Creator Infected Durian hat sich für seinen Stream und Speedrun etwas Besonderes ausgedacht und komplett auf Ausrüstung verzichtet. Das heißt, er rennt wie wild durch die Gegend und haut haufenweise nichtsahnende Goblins zu Klump. Das sieht schon ziemlich witzig aus und dürfte den einen oder anderen Gegner in Angst und Schrecken versetzen.

Allerdings nur im New Game+: Dabei gilt es zu beachten, dass der Charakter kein kompletter Dragon's Dogma 2-Neuling war. Im Gegenteil, mit dieser Figur (nur mit anderem Aussehen) wurde das ganze Spiel schon einmal bestritten. Das bedeutet, dass wir es hier mit einem hochstufigen Charakter zu tun haben. Dass der so heftig austeilen und auch ohne Rüstung überleben kann, ist dementsprechend etwas besser nachzuvollziehen.

Nichtsdestotrotz bleibt das Ganze natürlich höchst beeindruckend und hier könnt ihr euch das Spektakel in voller Länge zu Gemüte führen:

Es sieht schon ziemlich abgefahren aus, wenn ein halbnackter Typ die furchterregendsten Gegner einfach wegklatscht. Aber selbstverständlich gibt es bereits Speedrunner, die das Spiel schon in sehr viel kürzerer Zeit durchgezockt haben.

Allerdings dann durchaus mit der Hilfe von Waffen und Rüstungen. Ob Infected Durian hier vielleicht sogar eine Art Weltrekord aufgestellt hat, lässt sich aktuell leider nicht überprüfen. Auf speedrun.com gibt es die entsprechende Kategorie noch nicht.

Habt ihr euch schon einmal an Speedruns oder besonderen Challenges versucht? Auch in Dragon's Dogma 2 und was war die abgefahrenste Herausforderung?