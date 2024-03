Dragon's Dogma 2 Schnellreise: So bewegt ihr euch auf der Map schneller von A nach B

Es gibt viele Möglichkeiten sein Ziel zu erreichen. Ochsenkarren sind eine davon.

Falls ihr schon verzweifelt auf der Karte von Dragon's Dogma 2 nach einem Schnellreisepunkt gesucht habt, den ihr einfach anklicken könnt, dann müssen wir euch enttäuschen. Ein Schnellreise-System im klassischen Sinne gibt es nicht. Stattdessen könnt ihr auf einige Werkzeuge zurückgreifen.

Zielkristalle und Reisesteine

Die einfachste Art, mit der ihr reisen könnt, sind die Zielkristalle und die dafür passenden Reisesteine.

Zielkristalle könnt ihr fast überall platzieren.

Feste Zielkristalle findet ihr nur in der Mitte von Vernworth und an der Fischerhütte von Harve. Andere Kristalle bleiben euch bis zum wahren Ende verwehrt.

Zusätzlich könnt ihr noch portable Zielkristalle finden, die gut in der Welt versteckt sind. Es ist möglich, sie überall selbst in der Welt zu platzieren, um sie mit Reisesteinen anzusteuern. Benutzt sie unter offenem Himmel und ihr könnt alle entdeckten Zielkristalle auswählen.

Wo genau ihr alle Zielkristalle finden könnt, erfahrt ihr hier:

Reisesteine findet ihr eigentlich überall oder könnt sie für 10.000 Gold bei allgemeinen Händer*innen kaufen. Das klingt erstmal nach viel Geld, aber schon ab der Mitte des Spiels sind 10.000 fast gar nichts mehr.

Ochsenkarren

Günstiger, und gerade am Anfang auch praktischer, sind hingegen Ochsenkarren. Diese verkehren zwischen wichtigen Orten in der Welt und bringen euch meistens innerhalb eines In-Game-Tages an Ziel.

Geht zum Schild mit der Glocke und ihr könnt automatisch auf den nächsten Karren warten.

Die Karren fahren immer morgens von ihren Stationen los. Übernachtet also im Gasthaus oder geht gleich zur Ochsenstation und interagiert mit dem Schild dort, damit ihr automatisch bis zum nächsten Ochsenkarren wartet.

Insgesamt gibt es drei Routen, auf denen Ochsenkarren in beide Richtungen verkehren:

Melve <-> Vernworth

Vernworth <-> Ruhestadt

Ruhestadt <-> Bakbattahl

Wollt ihr in einem der Karren fahren, dann springt hinten auf die Ladefläche und setzt euch. Ihr werdet dann auf das Ziel des Karrens hingewiesen und müsst etwas Gold bezahlen. Danach geht es los. Das funktioniert auch, wenn ein Karren euch unterwegs begegnet.

Ihr müsst euch übrigens nicht den gesamten Weg ansehen. Da wäre Laufen doch bedeutend schneller. Drückt die Dreieck-Taste bzw. die Y-Taste, um ein kleines Nickerchen einzulegen, damit ihr schneller am Ziel ankommt.

Passt aber auf. Monster-Überfälle auf den Routen sind keine Seltenheit.

Seilbahnen

Eine zusätzliche Art zu reisen findet ihr in Battahl und später auch auf der Vulkaninsel. Mit Seilbahnen könnt ihr vielen Monstern ausweichen und oft eurem Ziel um einiges näher kommen.

In der Mitte von Battahl findet ihr die Zentralstation, von der ihr aus überall in der Wüste hinkommt, auch nach Bakbattahl selbst. Holt euch die Gondeln mit der jeweiligen Kurbel heran oder steigt direkt ein. Drinnen müsst ihr auch Kurbeln, oder überlasst das euren Vasallen mit derselben Taste, wie das Einnicken auf den Ochsenkarren.

Nehmt euch aber vor fliegenden Gegnern in Acht. Diese greifen eure Gruppe gnadenlos an und gerade Greifen zerstören so eine Gondel mit einem einzigen Schlag.