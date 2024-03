Dragon's Dogma 2: Alle Zielkristalle finden - Alle Fundorte auf der Map

Zielkristalle sind euer wichtigstes Werkzeug beim Reisen.

Die Map von Dragon's Dogma 2 ist gewaltig und Reisen ist nicht ganz ohne Gefahren. Schon auf dem Weg ins nächste Dorf kann ein einziger Greif eure Pläne stark durcheinanderwirbeln. Wenn dann noch die Nacht hereinbricht und der Reiter hinter euch her ist, dann kann es schnell stressig werden.

Reisemöglichkeiten in Dragon’s Dogma 2

Um nicht für jede Quest gleich fünf Paar Schuhe durch zu latschen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr Reisen verkürzen könnt. Im ersten Gebiet helfen euch vor allem Ochsenkarren weiter und in der Wüste könnt ihr Seilbahnen nutzen, wenn euch nicht gerade ein übel gelaunter Greif aus der Gondel schleudert.

Tragbare Zielkristalle könnt ihr überall platzieren und euch per Reisestein dorthin teleportieren.

Am einfachsten reist ihr allerdings mit Zielkristallen und Reisesteinen. Erstere gibt es in zwei Ausfertigungen. Feste Zielkristalle und welche, die ihr frei platzieren könnt.

Feste Zielkristalle

Vor dem Endgame gibt es nur zwei feste Zielkristalle im gesamten Spiel. Einer steht in der Mitte von Vernworth und der andere an der Fischerhütte von Harve. Nur wenn ihr das wahre Ende erreicht, werden drei weitere aktiviert.

Wie ihr das wahre Ende erreicht, erfahrt ihr hier:

Und nein: es gibt wirklich keinen Zielkristall in Bakbattahl. Hier müsst ihr selber einen platzieren. Macht dies unbedingt, denn es wird euch eine Menge Nerven sparen.

Alle portablen Zielkristalle

Die portablen Zielkristalle sind äußerst selten und auch gut versteckt. Insgesamt könnt ihr zehn Steine verteilen, um euch ein Teleport-Netzwerk aufzubauen. Bisher sind die Positionen von fünf Kristallen bekannt. Da ihr Zielkristalle auch im New Game Plus nochmal einsammeln könnt, habt ihr spätestens beim zweiten Durchlauf alle Kristalle, die ihr braucht.

Für einen Kristall müsst ihr euch mit der Sphinx und ihren Rätseln anlegen.,

Gibt es mehr als fünf Kristalle? Es ist gut möglich, dass noch mehr Zielkristalle in der Welt von Dragon’s Dogma herumliegen. Falls dies der Fall sein sollte, dann wird dieser Guide natürlich ergänzt.

1. Hauptquest “Festmahl der Täuschungen”

Für den ersten Zielkristall müsst ihr nur die Hauptquest abschließen, nach der Brant euch nach Battahl sendet.

2. Nebenquest “Die Prüfung des Bogenschießens”

Sprecht den Elf beim Waffenhändler von Vernworth an und kauft ihm einen Bogen. Dadurch startet die mehrstufige Questreihe, an deren Ende ihr von seinem Vater einen Zielkristall erhaltet.

Bringt dem Drachenältesten Lidnwurm-Kristalle, die ihr für den Sieg über Drachen erhaltet.

3. Der Drachenälteste am Schrein der Bucht

Wenn ihr Bakbattahl erreicht habt, dann führt euch die Hauptgeschichte nordöstlich an die Küste zum Drachenältesten. Dort könnt ihr einen Zielkristall für 20 Lindwurm-Kristalle kaufen.

4. Greifennest in den “Nebeligen Sümpfen”

Das Gebiet liegt westlich von Vernworth, nordöstlich von Ruhestadt, direkt neben dem alten Schlachtfeld. Dort drin habt ihr keine Karte und Horden von Untoten erwarten euch. Aber im Süden gibt es ein Greifennest, in dem ihr einen Zielkristall und einige Reisesteine findet.

Kristall 4 und 5 liegen recht nah zusammen.

5. Rätsel der Sphinx

Um den fünften Zielkristall zu bekommen, müsst ihr zwei Rätsel der Sphinx lösen.

Ihr findet die Sphinx nördlich des alten Schlachtfeldes, wenn ihr die "Höhle am Ende der Welt" durchquert. Löst ihr erstes Rätsel, indem ihr den Schrein neben ihr betretet, euch direkt umdreht und die Truhe über dem Eingang plündert. Bringt ihr die Phiole, das Rätsel ist gelöst und ihr dürft die Flasche behalten.

Für das vierte Rätsel sollt ihr euer Liebstes zu ihr bringen. Geht in eine Stadt, sucht euch eine Person und schenkt ihr 5-6 Blumensträuße. Packt sie in die Phiole und bringt diese zur Sphinx. Zerschmettert die Phiole und sprecht das Monster an. Wenn die Person wirklich die mit dem höchsten Beziehungswert ist, bekommt ihr einen Zielkristall dafür.