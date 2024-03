Kann ich Dragon's Dogma 2 spielen, auch wenn ich Teil 1 nicht kenne? Das sagt der Director

Dragon's Dogma 2 knüpft nicht direkt an den Vorgänger an, also keine Angst.

Dragon's Dogma 2 steht vor der Tür: In gut zwei Wochen erscheint der neue RPG-Titel aus dem Hause Capcom. Was bisher gezeigt wurde, klingt vielversprechend, aber der Vorgänger flog bei vielen Spieler*innen unter dem Radar. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das Sequel auch dann noch gut funktioniert, wenn wir Teil eins überhaupt nicht gespielt haben. Ja, keine Angst, das sollte gut klappen und gar kein Problem sein, wie unter anderem der Game Director versichert.

Dragon's Dogma 2 kann auch ohne Vorkenntnisse gespielt werden, sagen der Director und die Previews

Darum geht's: In Dragon's Dogma 2 wird dem Protagonisten das Herz von einem Drachen herausgerissen, weshalb wir uns natürlich auf die Suche nach dem Biest machen. Dafür müssen wir uns durch eine große, meist feindselig gesinnte Open World kämpfen, bekommen aber zum Glück Unterstützung von unseren Vasallen.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie das aussieht:

1:55 Dragon's Dogma 2 sieht aus wie das Action-Highlight, auf das Fans seit 12 Jahren warten

Vorkenntnisse sind dank Trick nicht nötig: Laut dem Game Director Hideaki Itsuno braucht ihr euch keine Sorgen machen. Habt ihr das erste Dragon's Dogma nicht gespielt, macht das gar nichts. Denn auch die Hauptfigur in Dragon's Dogma 2 kann sich wegen eines üblen Falls von Videospiel-Amnesie überhaupt nicht mehr an die Ereignisse aus dem Vorgänger erinnern. Wir bekommen also alles von den Charakteren um uns herum erklärt (via: GamesRadar).

Das sagen auch Neulinge in Previews: Sowohl Kollegin Annika als auch ein IGN-Mensch haben Dragon's Dogma 2 ohne Vorkenntnisse ausprobiert und hatten großen Spaß. Die Systeme und Mechaniken waren zum Teil etwas überfordernd, aber das dürfte vor allem daran gelegen haben, dass die Leute bei dem Preview-Event mitten ins Spiel geworfen wurden, ohne Tutorials oder ähnliches.

Bei IGN wird vor allem gelobt, dass es so viel spannende Entdeckungen in der Open World zu machen gibt. Außerdem habe das Spiel schnell Klick gemacht, weil man auch ständig auf der Hut sein müsste. An allen Ecken und Enden lauern nicht nur spannende Geheimnisse, die es zu lüften gilt, sondern auch Feinde und Kämpfe, die euch einiges abverlangen können.

Kein direktes Sequel: Last but not least soll an dieser Stelle noch Erwähnung finden, dass die Story aus dem ersten Dragon's Dogma in Teil zwei nicht einfach nahtlos weitergeht oder mit derselben Figur fortgesetzt wird. Die Entwickler*innen legen also sowieso schon großen Wert darauf, dass auch Neulinge ihren Spaß haben können, die nicht wissen, was im ersten Teil passiert ist.

Wie denkt ihr über Dragon's Dogma 2? Spielt ihr den zweiten Teil, obwohl ihr den ersten nicht kennt?