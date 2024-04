Ja, Dragon's Dogma 2 hat tatsächlich eine Ingame-Uhr und fast niemand kennt sie - dabei versteckt sie sich vor euren Augen

Dragon's Dogma 2 hat einen wichtigen Tag- und Nachtwechsel und kommuniziert die Tageszeit auch.

Dragon's Dogma 2-Spieler*innen können ein Lied davon singen, wie es ist, aus Versehen zu viel Zeit mit Erkundung oder Kämpfen verbummelt zu haben. Dann scheitert schon mal eine wichtige Quest oder wir müssen uns nachts mit deutlich mehr und schwierigeren Feinden herumschlagen. Da hilft natürlich die Rast und irgendwo übernachten, aber ihr könnt euch auch ein bisschen besser organisieren und ab und zu einen Blick auf die ingame-Uhr werfen.



Denn ja, eine Uhr gibt es tatsächlich, sie ist nur mehr oder weniger versteckt.

Dragon's Dogma 2 hat eine ingame-Uhr, aber die ist leicht zu übersehen – hier findet ihr sie

Darum geht's: In manchen Dragon's Dogma 2-Quests herrscht Zeitdruck, manchmal müsst ihr zu bestimmten Tageszeiten zur Stelle sein und nachts lauft ihr Gefahr, sehr viel mehr auf die Mütze zu bekommen. Da wäre es natürlich extrem praktisch, wenn man sich die Uhrzeit anzeigen lassen könnte, um besser zu planen.

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Ja, das geht! Keine Sorge, auch hier gibt es eine Lösung im Spiel selbst. Denn Entwicklerstudio Capcom hat eine ingame-Uhr eingebaut, die ihr euch mit einem einfachen Druck auf die Pause-Taste anzeigen lassen könnt. Falls ihr jetzt nur Bahnhof versteht: Diese Uhr hat weder Ziffern noch Zeiger, lässt sich aber trotzdem gut lesen.

Hidden in plain sight: Die Uhr versteckt sich allerdings mehr oder weniger direkt vor eurer Nase. Denn es handelt sich dabei um den großen Ring, der die Map im Spiel einfasst. Wenn euch das noch nicht aufgefallen sein sollte, wisst ihr es jetzt. Dieser Ring dreht sich und hat verschiedene Helligkeits-Abstufungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So funktioniert's: Ganz oben am Rand gibt es eine kleine Markierung, die euch anzeigt, welche Tageszeit jetzt gerade ist. Steht der Zeiger wie hier auf der Sonne, ist es genau Mittag und je nachdem, wie sich der Kreis weiter dreht, ist eben eine andere Uhrzeit. So könnt ihr immer im Blick behalten, wie spät es ungefähr ist.

Ganz exakt lässt sich die Uhrzeit mit diesem Kreis zwar nicht bestimmen, aber das braucht es für Dragon's Dogma 2 auch gar nicht. Bei den meisten Quests mit Zeitangabe wird nämlich auch nur grob von euch verlangt, irgendwann um Mitternacht herum, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang oder zur Mittagszeit an einem bestimmten Ort aufzutauchen. Treibt ihr euch gerade in Höhlen herum, genügt ein schneller Blick zur Einschätzung, wie es draußen aussieht.

Wusstet ihr, dass es diesen Zeitanzeiger in Dragon's Dogma 2 gibt? Welche hilfreiche Fuktion könnt ihr noch empfehlen, die vielleicht noch nicht alle kennen?