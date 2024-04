'Absoluter Gewinner-Skill': Dragon's Dogma 2-Fans feiern ganz bestimmte Vasallen-Fähigkeit, mit der ihr richtig fette Beute macht

Dragon's Dogma 2 lässt euch Gegnern und NPCs haufenweise coolen Kram abluchsen, ohne das ihr etwas dafür tun müsst.

Dragon's Dogma 2 setzt auf einige Besonderheiten wie das Vasallensystem. Die Begleiter*innen könnt ihr nicht nur mitnehmen, damit sie euch im Kampf unterstützen, sie bringen auch noch andere Vorzüge mit sich. Ein ganz bestimmter Skill hat es der Community ganz besonders angetan, weil er so unglaublich praktisch ist. Wer seinen Vasallen diese Fähigkeit verpasst, lebt ziemlich schnell geradezu in Saus und Braus.

Das Wichtigste im Überblick: Dragon's Dogma 2 setzt auf das Vasallensystem mit besonderen Fähigkeiten.

Besonders beliebt ist der Plündern-Skill eines Diebes-Vasallen.

Mit dem Plündern-Skill können wertvolle Gegenstände von NPCs und Gegnern gestohlen werden.

Gebt euren Dragon's Dogma 2-Vasallen unbedingt diesen Skill, um ordentlich abzusahnen

Darum geht's: Die Vasallen spielen in Dragon's Dogma 2 eine wichtige Rolle. Ihr könnt sie nicht nur verleihen und damit ordentlich Ressourcen verdienen, sondern ihnen natürlich auch bestimmte Skills verpassen. Davon lohnt sich einer ganz besonders, ihr braucht dafür aber einen Dieb als Begleiter*in.

Mehr zu den Vasallen und wie sie funktionieren erfahrt ihr hier:

4:07 Dragon's Dogma - Entwickler-Video #2: Die Vasallen

Plündern ist einer der besten Skills: Auf Reddit schwören gleich mehrere Dragon's Dogma 2-Fans darauf, den Diebes-Vasallen den Plündern-Skill zu verpassen. Dann klauen sie nämlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist – auch von NPCs und hochstufigen Gegnern.

Vor allem klauen sie aber oft mehr, als die Feinde bei ihrem Ableben droppen würden. Zusätzlich können die Vasallen mit dem Plündern-Skill auch extrem hochwertige Waffen oder andere Ausrüstungsgegenstände von NPCs stehlen. Gerne auch schon lange bevor ihr diese Gegenstände auf herkömmlichem Wege überhaupt ergattern könntet.

So berichtet ein Redditor zum Beispiel davon, dass sein Vasall direkt drei Reisesteine von einem Phantom stibitzt habe. Eine andere Person freut sich darüber, dass sein Dieb eine der mächtigsten Waffen überhaupt geklaut hat, und zwar schon sehr früh im Spiel:

"Während des Drachen-Kampfens in Melve, wo man zum ersten Mal Sigurd trifft, hatte ich einen Dieb dabei und der hat am Ende den Dead Ringer-Duo-Speer gestohlen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Ich habe den stärksten Duo-Speer (vor dem Endgame) super früh gekriegt, weil ich zufällig einen Dieb dabei hatte." (Reddit)

Seid ihr also auf der Suche nach wertvollen wie seltenen Materialien und Gegenständen, solltet ihr darüber nachdenken, einen Vasallen-Dieb in eure Party aufzunehmen und ihm oder ihr den Plündern-Skill zu geben. So sollte es ein Leichtes sein, an Lazarus- oder Reisesteine sowie extrem mächtige Rüstungen und Waffen zu kommen.

Ihr könnt es aber natürlich auch völlig übertreiben und eine Gruppe spielen, die aus vier Dieb*innen besteht. So macht es jedenfalls OutlawGaming01, der laut eigenen Angaben jetzt schon mehr Lazarus- und Reisesteine zusammengeklaut hat, als er überhaupt mit sich herumtragen kann.

Was ist sonst noch so los? In Dragon's Dogma 2 gibt es durchaus noch das eine oder andere Thema, das die Spieler*innen beschäftigt. Beispielsweise erhitzt die Tatsache die Gemüter, dass die meisten besonders starken Waffen und Rüstungen gar nicht als Loot in der Open World zu finden sind. Stattdessen könnt ihr sie in den verschiedenen Geschäften und bei Händlern kaufen, was den Spaß an der Erkundung schmälere.

Wie steht ihr zu den Fähigkeiten eurer Vasallen? Habt ihr auch schon die Vorzüge von Plündern kennen- und lieben gelernt?