Dragon's Dogma 2: Dark-Arisen-Version auf Nintendo Direct bestätigt - Release im Oktober

Es wird eine erweiterte Version des Fantasy-RPGs geben. Die kommt für Nintendo Switch 2 und wohl auch für PS5, Xbox und PC.

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Samara Summer
09.06.2026 | 16:19 Uhr

Es wird eine erweiterte Version des Rollenspiels geben. Es wird eine erweiterte Version des Rollenspiels geben.

Während der Nintendo Direct wurde soeben ganz überraschend und fast schon ein wenig beiläufig die Dark Arisen-Version zum Fantasy-Rollenspiel Dragon's Dogma 2 angekündigt. Dabei handelt es sich nicht nur um die gewohnte Version des RPGs, die jetzt auf eine neue Plattform wandert. Dark Arisen kommt auch gleich mit neuen Inhalten.

Video starten 1:10 Dragon's Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2

Kommt euch der Titel irgendwie bekannt vor? Kein Wunder, denn genauso hieß auch schon die erweiterte Version des ersten Titels der Reihe.

Highlight der neuen Inhalte in Dark Arisen ist ein ganz neues Gebiet namens "Norgan", für das ihr euch warm anziehen solltet, denn hier herrschen eisige Temperaturen, wie der Trailer zeigt. Auch neue Waffen und Rüstungen könnt ihr dort aufspüren, mithilfe eines frischen Beute-Systems.

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Wann erscheint die neue Rollenspiel-Version und für welche Plattformen? Die Dark Arisen-Version erscheint am 9 Oktober. Aber keine Sorge, falls ihr keine Switch 2 besitzt. Wie IGN jetzt bestätigt soll es sich nicht um eine Exklusiv-Version handeln. Stattdessen sollt ihr auch auf PS5, Xbox und PC in den Genuss der enthaltenen Erweiterung kommen.

Ursprünglich ist Dragon's Dogma 2 im März 2024 erschienen.

Was sagt ihr zu dieser Enthüllung? Habt ihr das Spiel bereits gezockt? Oder kennt ihr es vielleicht noch gar nicht und freut euch jetzt darauf, auf der Switch 2 und gleich in der erweiterten Version loslegen zu können?

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Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2

Genre: Rollenspiel

Release: 22.03.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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