Dreister The Last of Us-Klon für 0,99 Euro zeigt: Im Switch eShop darf jedes Spiel erscheinen

Das Vorschaubild zu The Last Hope kommt uns doch irgendwie bekannt vor ...

Als wir am frühen Sonntagmorgen mit noch etwas Schlaf in den Augen in den Nintendo eShop geschaut haben, konnten wir unseren Augen zunächst kaum trauen. Ist ein Port von The Last of Us etwa klammheimlich für die Nintendo Switch erschienen und wir haben es nicht mitbekommen!? Eine halbe Tasse Kaffee später dämmerte es uns dann: Was wir hier vor uns haben, ist einmal mehr der Beweis, dass im eShop wirklich jede noch so dreiste Billig-Software erscheinen darf.

The Last of Us ...Hope neu im eShop

The Last Hope: Dead Zone Survival ist ein spannendes Storyline-Spiel, das in einer apokalyptischen Welt spielt, die von Horden gefräßiger Zombies überrannt wird. Als Hauptfigur besteht Ihr einziges Ziel darin, zu überleben und einen Weg zu finden, dem alptraumhaften Chaos, das Sie umgibt, zu entkommen.

Na, habt ihr jetzt auch Bock auf das "spannende Storyline-Spiel" The Last Hope, das ihr aktuell im Angebot für nur 0,99 Euro aus dem eShop fischen könnt?

Wie, nein!? Aber schaut euch doch einmal diese "immersive Grafik" an:

Jetzt sagt nicht, ihr seid von The Last Hope noch immer nicht überzeugt. Ok, gebt uns einen letzten Versuch, um euch das Spiel schmackhaft zu machen.

Hier die Merkmale aus der Produktbeschreibung im eShop:

Geschichtenerzählen und Erzählen

Fesselnde Handlung

Immersive Grafik

Fesselnde Spielmechanik

Unbekannte Standorte

Anspruchsvolle Missionen

Verschiedene Waffen

Sinnvolle Entscheidungen

Hier ist jede Hoffnung verloren

Spaß beiseite und kurz ein paar ernste Worte: Finger weg von The Last Hope! Was hier einmal mehr seinen Weg in den eShop gefunden hat, ist schlichtweg dreister Scam. Ein mit Blick auf das Vorschaubild überaus grenzwertiger Versuch unachtsamen Personen 99 Cent aus dem Geldbeutel zu stibitzen.

Ein dreister Versuch, der in Nintendos eShop leider keine Ausnahme ist. Immer wieder werden hier billige Spielekopien und Titel mit überaus fragwürdigem Inhalt angeboten – von sorgsamer Kuration fehlt oft jede Spur.

Um diese recht ungewöhnliche News mit etwas Positivem abzuschließen: Im eShop haben sich über die Jahre hinweg ganz fantastische Spiele für die Nintendo Switch angesammelt. Unsere 66 Favoriten, die wir euch nur wärmstens empfehlen können, haben wir in unserer verlinkten Topliste einmal für euch aufgeschrieben. In dem Sinne: viel Spaß beim Zocken!