DualSense-Controller mit Bildschirm: So könnte Sonys PS5-Handheld aussehen

Das Fan-Design sieht aus wie ein PS5-Controller mit Bildschirm.

Laut eines Leaks soll Sony aktuell an einem neuen Handheld unter dem Namen Projekt Q Lite arbeiten, der auf Streaming über die PS5 setzt. Es ist also nicht möglich, sich nur das mobile Gerät zu kaufen und darüber die neuesten PS5-Spiele zu zocken.

Obwohl es sich dabei bisher nur um ein Gerücht handelt, sind bislang erstaunlich viele Details über den Handheld an die Öffentlichkeit gelangt. Mit diesen Hinweisen hat das Team von TCMFGames ein Design für die mobile Konsole entwickelt, das auf ihren Vorstellungen basiert. Wir zeigen euch, was sie sich unter Projekt Q Lite vorstellen.

Sonys neuer Handheld: So könnte Projekt Q Lite aussehen

Der neue Handheld bietet angeblich einen 8 Zoll großen Full HD-LC-Bildschirm, der an das Design der PS5 angelehnt sei. Außerdem soll er mit den Funktionen des DualSense-Controllers ausgestattet sein. Er soll also über ein haptisches Feedback und adaptive Trigger verfügen.

Der Handheld könnte also folgendermaßen aussehen:

TCMFGames hat sich einfach einen DualSense-Controller geschnappt und in seiner Mitte einen großen Bildschirm eingebaut. Die Taste zum Stummschalten und die PS-Taste, die sich sonst in der Mitte befinden, wurden an den Rand des Bildschirms verfrachtet.

Dank des DualSense-Designs würde außerdem die Option bestehen, dass die Konsole in mehreren Farbvarianten angeboten werden kann, da es den Controller ebenfalls in mehreren Farben gibt.

Unser Technik-Redakteur Chris hat ebenfalls eine Bedingung, die er an die Sony-Konsole stellt:

Dieses Design ist zumindest die einfachste Methode, um alle genannten Features von Projekt Q Lite in einer Konsole zu vereinen. Die Konsole könnte sogar bequem in der Hand liegen, wenn sie die Griffe des DualSense-Controllers übernimmt.

Das kann Projekt Q Lite

Das tragbare Streaming-Gerät soll neben den eingangs erwähnten Features über einen Klinkenanschluss für Kopfhörer, einen Lautstärkeregler und einen Lautsprecher verfügen. Es soll nicht via Cloud-Streaming, sondern über die Remote Play-Funktion laufen.

Das bedeutet, dass ihr eine PS5-Konsole und eine stabile Internet-Verbindung benötigt, um die Spiele zu zocken. Der Handheld fungiert dabei quasi als Bildschirm-Ersatz und benötigt aus diesem Grund keine starke Hardware. Allerdings kann sich je nach WLAN-Setup eine starke Verzögerung einstellen.

Wann erscheint der Handheld? Den ersten Berichten zufolge soll Projekt Q Lite gegen Ende 2023 bzw. Anfang 2024 erscheinen. TCMFGames geht von einem Release Mitte 2024 aus.

Wie findet ihr das Fan-Design von Sonys neuem Handheld?