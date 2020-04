Mit der Enthüllung des DualSense-Controllers, hat Sony vor allem mit Form und Farbe überrascht. Aber der PS5-Controller hat auch ein paar interessante Features zu bieten. Vor allem das eingebaute Mikro (eigentlich sogar Mikros) ist für viele Spieler interessant. Schließlich braucht es dann theoretisch kein angeschlossenes Headset mehr, um beim Zocken mit den Freunden zu plaudern.

Eine Sorge blieb aber: Wie nützlich ist das DualSense-Mikro überhaupt, wenn ich nebenbei spiele? Muss ich den Fernseher dann extra leise stellen, damit die Spielgeräusche nicht meine Stimme übertönen? Ein vorab aufgetauchtes Patent zum Mikro liefert aber nun offenbar Entwarnung. Der DualSense kann zwischen Stimme und Hintergrundgeräuschen unterscheiden und filtert entsprechend.

Das entsprechende Sony-Patent ist nur einen Tag vor der Enthüllung des DualSense veröffentlicht worden und geht dabei auch auf die Mikrophone ein, die im Controller verbaut sind. (via SegmentNext)

Demnach sind tatsächlich drei Mikros nebeneinander angebracht und zwar aus gutem Grund. Denn dadurch ist es dem DualSense möglich, eine Hauptgeräuschquelle (den Spieler) auszumachen und unwichtige Nebengeräusche zu ignorieren. Die Technologie dahinter basiert sowohl auf eingehender Lautstärke aber auch auf zeitlichen Unterschieden, wann ein Geräusch von den jeweiligen Mikros erkannt wird.

"Durcheinander reden" ist kein Problem: Im Patent wird dieser Technologie eine hohe "Präzision" zugeschrieben. Es soll sogar möglich sein, mehrere DualSense-Controller in einem Raum zu haben, etwa via Couch-Koop. Auch dann erkennen die Mikros stets den "eigenen" Spieler, auch wenn die Koop-Partner ebenfalls in ihren DualSense sprechen.

Durch die Betonung des eingebauten Mikrofons gab es bei manchen Spielern offenbar die Verwirrung, dass die klassische Audio-Klinke nicht mehr dabei ist. Mittlerweile hat sich aber PlayStation Product Manager Toshimasa Aoki auf Twitter zu Wort gemeldet und die Faktenlage klargestellt:

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4