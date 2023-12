Einer der seltensten PlayStation-Controller überhaupt ist aufgetaucht – diesen DualSense gab es nie zu kaufen

Im Gegensatz zum Standard-DualSense gibt es diesen Controller nicht millionenfach.

Sony veröffentlicht in eher spärlicher Taktung Special Editions des DualSense-Controllers. Zuletzt etwa das rot-schwarze Venom-Pad zu Marvel’s Spider-Man 2. Im vergangenen Jahr wurde aber auch noch eine weitere Sonderausgabe ausgeliefert – allerdings nur an einen vergleichsweise winzigen Personenkreis.

Ein exklusives Design zu Weihnachten

Auf Reddit ist kürzlich eine Bilderstrecke aufgetaucht, die ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk für Sony-Mitarbeiter*innen zeigt, wie eine bei PlayStation angestellte Person bestätigt.

Zu sehen ist ein farblich recht gewöhnlicher DualSense, allerdings mit einem besonderen Motiv: Die Griffhörnchen und das Touch-Pad sind mit farbigen PlayStation-Tasten besprenkelt. Damit erinnert das Spielgerät ein wenig an einen mit bunten Streuseln verzierten Kuchen.

Hier könnt ihr euch den Controller anschauen:

Auf der Rückseite ist zudem der aktuelle PlayStation-Slogan 'Play Has No Limits' zu erkennen und es gab wohl auch eine kleinere Haltung dazu. Dazu hat auch schon der Community-Manager von Insomniac Games, Aaron Jason Espinoza, bereits Anfang des Jahres ein paar Fotos getwittert:

Ein interessantes Detail wurde jetzt aber auch noch durch die bei Sony angestellte Person im Reddit-Thread bekannt: Die Mitarbeiter*innen wurden aufgrund von Nachhaltigkeitsinitiativen mit dem DualSense belohnt. Der Controller wurde für diesen Zweck aus defekten, generalüberholten Retouren gefertigt und die Verpackung kommt vollständig ohne Plastik aus.

Mindestens das Zehnfache an Wert innerhalb eines Jahres

Hochgespült wurde die Spezialvariante des DualSense-Controllers jüngst durch eine Ebay-Auktion, bei der ein Exemplar zum Preis von 530 Pfund (umgerechnet über 600 Euro) verkauft wurde. Nicht einmal ein Jahr hat es also gedauert, bis das Spezial-Gamepad teurer geworden ist als die Konsole selbst.

Amerikanische PlayStation-Fans berichten zudem auf Reddit, den Controller bereits für über 1.000 Dollar, sogar 2.700 Dollar gesehen zu haben. Eine ordentliche Stange Geld also, die locker die Verkaufspreise der PS5 im 'Slim'-Design übersteigt.

Ein Import nach Deutschland kann unter Umständen richtig teuer werden:

Fans feiern das minimalistische Design

Unter dem Reddit-Posting sammeln sich zahlreiche Kommentare, die sich den Look auch zum Kaufen wünschen. In einem Beitrag heißt es sogar, dass die verfassende Person "am liebsten bei Sony arbeiten möchte", nur um auch solch einen DualSense zu bekommen.

Und ja: Da der Controller ohne große Verschnörkelungen auskommt, hebt er sich angenehm dezent aus dem Special Edition-Einerlei ab. Genau wie mit dem nachhaltigen Produktionskonzept. Üblicherweise werden kaputte Controller ja sofort verschrottet.

Wäre der Look des exklusiven Mitarbeiter*innen-Controllers auch etwas für euch oder mögt ihr eher auffällige Designs auf eurem DualSense?