Neue PS5 'Slim' kaufen – Auf Ebay sind erste Exemplare aufgetaucht und deshalb solltet ihr die Finger von ihnen lassen

Pakete mit dem neuen PS5-Modell werden schon jetzt nach Europa verschickt.

Die mittlerweile vierte Revision der PS5 steht in den Startlöchern und im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen fällt die Konsole ein ganzes Stückchen kompakter aus. Außerdem ist die CFI-2000 (so der Modelname) mit einem modularen Laufwerk ausgestattet.

Erscheinen soll die überarbeitete PS5 hierzulande im Winter 2023 beziehungsweise im Frühjahr 2024. In den USA sowie in Sonys Heimatland Japan ist sie hingegen jetzt schon erhältlich. Daher verwundert es auch kaum, dass bereits Importe angeboten werden. Aber Obacht vor einer versteckten Kostenfalle!

Import-Konsolen auf Ebay gefunden

Sucht ihr auf der Handelsplattform Ebay nach der PS5 Slim oder der PS5 CFI-2000 werdet ihr schnell ein paar Angebote zur kommenden PlayStation finden. Auf den ersten Blick bewegen sich viele Artikel auch in einem finanziell akzeptablen Rahmen von 550 bis 650 Euro, also in etwa auf dem Niveau dessen, was ihr für die Disc-Version der Konsole in Deutschland bezahlen würdet.

Einige Preise sind auf den ersten Blick nicht schlecht, aber ihr solltet genauer hinschauen.

Unbedarft zuschlagen solltet ihr aber dennoch nicht, denn der Teufel steckt im Kleingedruckten: Bei den allermeisten Händlern handelt es sich um Reseller aus dem Ausland (also Japan, USA und Kanada), die keinerlei Zölle oder Einfuhrgebühren übernehmen.

Die zahlt ihr selbst!

Bei einem Import aus einem Nicht-EU-Land müsst ihr also so gut wie immer 19 Prozent des Warenwerts als Einfuhrumsatzsteuer draufrechnen. Gehen wir davon aus, dass ihr bei einer 600 Euro teuren, japanischen PS5-Konsole zugreift, dann müsst ihr reell 714 Euro blechen.

Wollt ihr unbedingt importieren, geht das auch an der "Quelle"

Könnt ihr es kaum noch erwarten, die neue PS5 im heimischen Wohnzimmer stehen zu haben, dann könnt ihr auch im amerikanischen Versandhandel (etwa bei Amazon, Best Buy oder Target) zugreifen oder bei Sony selbst bestellen. Notwendig dafür ist in den allermeisten Fällen jedoch eine Kreditkarte.

Über diesen Weg kämt ihr auf einen Kaufpreis von ungefähr 600 Euro, also 50 Euro mehr als die Konsole dann bei Release in Deutschland kosten wird.

Das neue PS5-Modell im Trailer:

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Ebay hätte lediglich den Vorteil, dass ihr dort auch mit in Deutschland geläufigeren Zahlungsmitteln bezahlen könntet – zum Beispiel PayPal, Klarna oder Lastschrift. Dafür müsst ihr aber eben den höheren Preis in Kauf nehmen.

Bei der Garantie sollten jedoch keine Nachteile entstehen, da Sony diese anhand der Seriennummer abwickelt.

Und auch im Bezug auf die Stromzufuhr müsst ihr euch keine Sorgen machen: Das Netzteil der PS5 ist für alle internationalen Stromnetze geeignet, nur ein Euro-Kabel solltet ihr euch separat zulegen.

Bis zur deutschen Veröffentlichung dürfte es nicht mehr lang dauern

Einen offiziellen Release-Termin für das neue PS5-Modell hat Sony noch nicht mitgeteilt. In einem Blog-Eintrag heißt es kryptisch, dass das CFI-2000 Modell "in den kommenden Monaten" verfügbar sein wird. Sprich: Sobald alle Lagerbestände der vorherigen Revision abverkauft sind.

Alles Wissenswerte über die PS5 im 'Slim'-Design haben wir hier zusammengestellt:

Für viele von euch dürfte aber wohl eine PS5 Pro interessanter sein. Eine leistungsfähigere Variante der aktuellen PlayStation geistert seit über einem Jahr durch die Gerüchteküche und schon 2024 könnte sie erscheinen. Sofern denn an den Behauptungen der ganzen Insider etwas Wahres dran ist.

Wartet ihr lieber auf eine Pro-Version oder wird es eine die schlankere PS5?