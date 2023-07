Endlich richtige PS5-Special Edition angekündigt: Konsole im genialen Spidey-Look erscheint bald und sieht richtig schick aus

Sony stellt neues PS5-Design im Spidey-Look vor.

Endlich: Über zwei Jahre nach dem offiziellen Release der PS5 hat Sony eine Konsole im besonderen Design angekündigt. Bislang gibt es nur einfarbige Cover für die Konsole, doch damit ist bald Schluss: Schon im September können wir uns über eine Special-Edition im Marvel's Spider-Man 2-Look freuen, diese hat Sony im Rahmen der San Diego Comic Con 2023 offiziell angekündigt.

PS5 – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle - So sieht die Special-Edition aus

Schon über einen Monat vor dem offiziellen Release von Marvel's Spider-Man wird es eine rot-schwarze PS5 mit Spidey-Logo auf der vorderen sowie hinteren Gehäuse-Seite geben. Zusätzlich dazu wird das Bundle einen DualSense im rot-schwarzen Spidey-Design geben:

Release des Bundles: 1. September 2023

1. September 2023 Start der Vorbestellungen: 28. Juli 2023 (auch in Deutschland)

28. Juli 2023 (auch in Deutschland) Release von Marvel's Spider-Man 2: 20. Oktober 2023

Inhalt des Bundles: Das Bundle wird die PS5-Konsole im Spider-Man-Design, einen dazu passenden DualSense sowie einen Download-Code für die Standard-Edition von Marvel's Spider-Man 2 enthalten. Das Open World-Abenteuer könnt ihr dann aber erst ab 20. Oktober zocken, solltet ihr das Bundle schon vorher erwerben.

Der untere Trailer zeigt euch die Spidey-Special-Edition noch einmal von allen Seiten:

0:38 PS5 und DualSense im Marvel's Spider-Man 2-Look vorgestellt

Ihr habt schon eine PS5? Dann könnt ihr die Seitenplatten im Spidey-Design für die Laufwerk- sowie Digital-Edition auch separat erwerben. Der Spidey-DualSense wird ebenfalls einzeln erhältlich sein.

Übrigens: Wie cool PS5-Special-Editions außerdem aussehen können, zeigt uns diese The Last of Us-Konsole:

In Marvel's Spider-Man 2 kehrt nicht nur Peter Parker zurück, sondern auch Miles Morales. Diesmal schwingen beide Spinnensuperhelden nämlich im Doppelpack durch New York City, dabei erwartet uns allerdings kein Koop-Abenteuer, sondern abermals ein reines Singleplayer-Spiel. Im Sequel bekommen wir es diesmal unter anderem mit Venom und Kraven the Hunter zu tun.

