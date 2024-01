Einer der besten Xbox-Controller aller Zeiten kommt zurück - Zubehörhersteller bringt Neuauflage

Fast wie das Original: So sieht der DuchesS-Controller von Hyperkin aus.

Wer auf der Suche nach einem neuen bzw. zusätzlichen Controller für die Xbox Series X/S ist, hat mittlerweile etliche Optionen. Vom sehr guten Standard-Controller in zig Farbvarianten, über das Luxus-Modell Elite Series 2 bis hin zu diversen Drittanbieter-Pads ist der Markt gut gefüllt.

Zubehörsteller Hyperkin bringt nun eine weitere Alternative heraus, die vor allem Kenner*innen und Besitzer*innen der ersten Xbox bekannt vorkommen dürfte. Der "DuchesS" ist nämlich eine Neuauflage des Controller S, den Microsoft damals für seine erste Konsole veröffentlichte.

Zunächst nur für den japanischen Markt entwickelt, setzte sich der deutlich kleinere und handlichere S-Controller später auch in allen anderen Ländern durch, weil er für mehr Handgrößen geeignet war als der klobige Duke-Controller. Der Controller S gilt für viele als einer der besten Xbox-Controller aller Zeiten, er legte auch die Grundlagen für spätere Designs.

Sticks mit Hall-Effekt

Hyperkin enthüllte die Neuauflage auf der Consumer Electronic Expo (CES) 2024. Auf den ersten Bildern ist zu sehen, dass der DuchesS dem Original bis auf ein paar Details – etwa dem zusätzlichen Knopf in der Mitte – wenig überraschend sehr stark ähnelt, sogar das markante Logo ist das der ersten Xbox.

Im Gerät selber schlummern dagegen deutlich neuere Technologien. Die Sticks haben beispielsweise den sogenannten Hall-Effekt, der einerseits die Lebensdauer verlängern und andererseits den berühmt-berüchtigten Stick-Drift verhindern soll.

Zwei Farben, Release noch unbekannt

Angeboten wird der DuchesS sowohl in schwarzer als auch weißer Ausführung. Schon der S-Controller war damals in weiß verfügbar, allerdings nur zusammen mit einem limitierten Xbox-Modell in der gleichen Farbe.

Zu den wohl wichtigten Fakten – dem Erscheinungstermin und dem Preis des DuchesS – hat sich Hyperkin bislang nicht geäußert, wir rechnen mit einem Release in den kommenden Monaten.

Hyperkin ist in Sachen Controller-Revivals übrigens kein Unbekannter. Denn der Hersteller legte in der Vergangenheit sowohl den bereits erwähnten dicken Duke-Controller der allerersten Xbox, sowie das Gamepad der Xbox 360 neu auf.

Habt ihr noch Erinnerungen an den S-Controller und wärt ihr an der Neuauflage interessiert?