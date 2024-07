Knapp 40.000 Spieler am Release-Wochenende: Das meistgewünschte Spiel vom Steam Next Fest ist schon jetzt ein Sommer-Hit

Dungeonborne lockt mit epischen Fantasy-Kämpfen.

Schon beim Steam Next Fest im Februar konnte sich Dungeonborne einen Namen machen. Die Demo der Fantasy-Extraction-Mischung gehörte damals zu den meistgespielten Spielen und der Titel landete auf unzähligen Wunschlisten. Jetzt ist das Spiel erschienen und lockte am ersten Wochenende nach dem Release knapp 40.000 Spieler*innen an. Wir stellen euch den potenziellen Sommerhit vor.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

2:43 Dieses Spiel erinnert optisch an Bloodborne und Dark Souls in Egoperspektive und es kommt eine Demo

Darum geht's in Dungeonborne

Dungeonborne schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Dark and Darker, das Anfang 2023 ebenfalls zum Hit auf Steam wurde, in der Folge aber aufgrund eines Rechtsstreits vorübergehend von der Plattform verschwand. Ihr erkundet also mit einer von sieben Fantasy-Klassen aus der First-Person-Perspektive düstere Dungeons. Dabei sammelt ihr neue Waffen, Rüstungen und wertvollen Loot.

Genau wie in den Shootern Escape from Tarkov und Hunt: Showdown dürft ihr die gefundenen Items aber nur behalten und zu Gold machen, wenn ihr lebend aus den Untiefen der Dungeons entkommt. Das wird nicht nur durch die verschiedenen Kreaturen, Monster und Fallen erschwert, sondern auch durch andere Spieler*innen, die ebenfalls auf der Suche nach Loot in den Gewölben unterwegs sind.

PvP ist also eine wichtige Säule im Spiel und trägt zusammen mit dem Risiko, jederzeit alles verlieren zu können, entscheidend zum Nervenkitzel in Dungeonborne bei.

Das sagen die Steam-Reviews

40.000 Spieler*innen am ersten Wochenende sind natürlich eine beeindruckende Zahl. Aber wie wird das Spiel von den Steam-Usern bewertet? Bisher wurden fast 4000 Bewertungen abgegeben. Diese fallen insgesamt "Größtenteils positiv" aus.

Die User vergleichen Dungeonborne wenig überraschend mit Dark and Darker und loben, dass der neue Titel zugänglicher und weniger auf eine Hardcore-Spielerschaft ausgerichtet ist. Die Review von crxssaegrim fasst es dabei ganz gut zusammen:

"Dark and Darker für Menschen, die nicht masochistisch sind. Dark and Darker, aber ausgewogener, übersichtlicher, flüssiger und funktionaler."

Gleichzeitig gibt es aber auch Gegenstimmen, die die Balance und den PvP-Zwang kritisieren. Aktuell hätten die magischen Klassen wohl große Vorteile gegenüber den Nahkämpfer*innen. Zudem seien Anfänger*innen für erfahrenere Spieler*innen leichte Beute, was zu Beginn für viel Frust sorgen kann.

Habt ihr Dungeonborne oder Dark and Darker schon ausprobiert? Welches Spiel gefällt euch besser? Schreibt es uns gerne in die Kommentar!