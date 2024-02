Meistgespielte Demo beim Steam Next Fest ist ein düsteres Fantasy-RPG und das sieht echt super aus

Dungeonborne ist aktuell der große Hit während des Steam Next Fest.

In der Woche vom 05.-12. Februar könnt ihr aktuell im Rahmen des Steam Next Fest hunderte Demos kostenlos spielen. Damit ihr den Überblick nicht verliert, stellen wir euch täglich ab 12 Uhr einen neuen vielversprechenden Titel vor – heute übrigens das recht außergewöhnliche Survial-Spiel Pacific Drive.

Damit ihr aus all den Testversionen für PC und Steam Deck das passende Spiel für euch findet, geben wir euch zudem einen Überblick darüber, welche Titel während der Aktion besonders gefragt sind. Dabei sticht mit Dungeonborne vor allem eine Demo hervor, die an einen Mix aus dem 2023er-Hit Dark and Darker und Escape from Tarkov erinnert.

Die Top 10 der meistgespielten Demos

Dank der übersichtlichen Statistiken von SteamDB hier erst einmal die zehn Demos, die bislang am meisten während des Steam Next Fest gespielt wurden:

Das steckt hinter Dungeonborne

Wie im einstigen Steam-Hit Dark and Darker, kämpft ihr euch in der First Person-Ansicht mit mittelalterlicher Rüstung am Leib auf der Suche nach wertvollen Schätzen durch düstere und von Monstern heimgesuchte Dungeons.

Der große Nervenkitzel entsteht dadurch, dass ihr mit einer von sieben Klassen lebend aus den Verließen entkommen müsst. Andernfalls heißt es "auf Nimmerwiedersehen" zu eurem wertvollen Loot und auch eurer Rüstung – habt ihr beispielsweise Escape from Tarkov gespielt, ist euch das Extraction-Gameplay ein Begriff.

Hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer von Dungeonborne anschauen:

Für noch mehr Spannung sorgt, dass euch Dungeonborne nicht nur computergesteuerte Kreaturen entgegenstellt. Als sogenanntes PvPvE-Spiel müsst ihr auf eurer Jagd nach wertvollem Loot auch auf andere Spieler*innen aufpassen.

Wollt ihr noch mehr über die Stärken und Schwächen wissen, können wir euch die GameStar-Spielvorstellung ans Herz legen:

Aktuell steckt Dungeonborne noch in einer frühen Alpha-Phase, soll aber laut Entwickler Mithril Interactive noch 2024 für PC erscheinen. Über einen Release auf Konsolen ist derweil noch nichts bekannt.

Welche Spiele habt ihr während des Steam Next Fest bereits ausprobiert und welche davon könnt ihr empfehlen?