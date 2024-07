Dungeons of Hinterberg - Freundschaften mit NPCs steigern: Diese Belohnungen bekommt ihr

Im Artikel findet ihr alle Boni, die ihr auf den Freundschaftsstufen bekommt.

In Dungeons of Hinterberg könnt ihr euch mit insgesamt 16 Personen anfreunden, was Abenteurerin Luisa große Vorteile in den Dungeons verschafft. Je nachdem mit welchem NPC sie ihre Zeit verbringt, winken auf den unterschiedlichen Stufen der Freundschaft nämlich ganz unterschiedliche Belohnungen. Welche das sind, wollen wir euch hier im Artikel einmal aufführen.

Wie erhöhe ich das Freundschaftslevel?

In den meisten Fällen müsst ihr mit der jeweiligen Person nur etwas Zeit verbringen. Einige NPCs wie Reporter Travis geben euch auch kleine Aufgaben, die ihr zunächst meistern müsst – für Travis sollt ihr beispielsweise Bilder im Fotomodus knipsen und sie ihm zeigen. Es lohnt sich zudem euren Freunden Geschenke zu machen. Dadurch erhöht sich das Freundschaftslevel etwas schneller.

Einige NPCs, wie beispielsweise Influencer Kai, verlangen zudem von Luisa, dass sie einen bestimmten sozialen Wert (Ansehen, Unterhaltung, Vertrautheit, Entspannung) vorweisen kann. Den bekommt ihr aber recht fix beisammen, wenn ihr Dungeons meistert, TV schaut oder mal einen Mittag an einem Aussichtspunkt oder im Spa die Seele baumeln lasst.

Alle NPCs und ihre Belohnungen

Albert

Ihr findet Albert im Cafe.

Level 1: Erhöht eure MP

Erhöht eure MP Level 2: Items, die eure Angriffleitern auffüllen

Items, die eure Angriffleitern auffüllen Level 3: Mehr Platz für Amulette

Alex

Alex gesellt sich immer wieder während der Hauptgeschichte zu euch.

Level 1: Schaltet den Leute-Tab frei

Schaltet den Leute-Tab frei Level 2: Erhöht eure HP

Erhöht eure HP Level 3: Mehr Platz für Amulette

Mehr Platz für Amulette Level 4: Freundschaftslevel erhöhen sich schneller

Dani

Ihr findet Dani auf dem Hauptplatz und benötigt 60 Entspannung, um euch mit ihr anzufreunden.

Level 1: Erhöht eure HP

Erhöht eure HP Level 2: Amulett: Entspannung steigert eure physische Abwehrkraft

Amulett: Entspannung steigert eure physische Abwehrkraft Level 3: Legendäres Polster

Gertrude

Gertrude findet ihr auf dem Hauptplatz, wo sie sich mit Luisa anfreundet, wenn sie ihre Brosche findet.

Level 1: 20.000 Hinterbucks

20.000 Hinterbucks Level 2: Ihre Brosche, die ihr für 150.000 Hinterbucks an Hannah verkaufen könnt

Hannah

Hannah findet ihr im Tourismusviertel. Um ihr Freundschaftslevel zu steigern, müsst ihr euch mit drei berühmten Personen (Dani, Jae und Kai) anfreunden.

Level 1: Schaltet Angriffsleitern frei

Schaltet Angriffsleitern frei Level 2: Schaltet Schwertverzauberungen frei

Schaltet Schwertverzauberungen frei Level 3: Schaltet Rüstungs-Upgrades frei

Schaltet Rüstungs-Upgrades frei Level 4: Ihr Sortiment erhöht sich und es gibt neue Rabatte

Henning

Ihr findet Henning in einer Nebengasse auf dem Hauptplatz.

Level 1: Seltener Angriffsleiter

Seltener Angriffsleiter Level 2: Amulett: Vertrautheit erhöht eure magische Abwehr

Jae

Jae findet ihr neben der Touristeninformation. Zuvor müsst ihr sie aber am Doberkogel ansprechen.

Level 1: Erhöht eure Ausdauer

Erhöht eure Ausdauer Level 2: Seltener Angriffsleiter

Seltener Angriffsleiter Level 3: Legendäre Leggings

Julian

Ihr findet Julian oft im Touristenviertel, wo er sich im Hotel rumtreibt.

Level 1: Mehr Geld beim Verkauf von Items

Mehr Geld beim Verkauf von Items Level 2: Alle Items in Julians Shop sind kostenlos

Kai

Kai findet ihr neben der Schranz-Kneipe, wo er aber erst mit euch spricht, wenn ihr 50 Unterhaltung habt.

Level 1: Mehr Platz für Angriffsleitern

Mehr Platz für Angriffsleitern Level 2: Angriffsleitern laden sich schneller auf

Angriffsleitern laden sich schneller auf Level 3: Seltener Angriffsleiter

Käpt'n Streusel

Der treue Vierbeiner sitzt neben Hannahs Laden und freundet sich erst mit Luisa an, wenn sie ihm ein paar Erdbeeren gibt – die findet ihr übrigens in Hinterwald.

Level 1: Hilft Luisa einen versteckten Dungeon zu finden

Hilft Luisa einen versteckten Dungeon zu finden Level 2: Sorgt für besseres Loot

Klaus

Klaus ist einer der ersten NPCs, denen ihr im Verlauf der Hauptgeschichte begegnet. Ihr findet ihn am Tourismusbüro.

Level 1: Gibt euch einen Pager, um aus Dungeons zu entkommen

Gibt euch einen Pager, um aus Dungeons zu entkommen Level 2: Entfernt Glibber von Waffen und Rüstung

Entfernt Glibber von Waffen und Rüstung Level 3: Mehr Platz für Amulette

Marina

Auf Marina trefft ihr erstmals am Doberkogel und später am Eisstand in Hinterberg.

Level 1: Erhöht eure Ausdauer

Erhöht eure Ausdauer Level 2: Schaltet Frühstück frei, das euch am Morgen mehr HP oder MP gibt

Schaltet Frühstück frei, das euch am Morgen mehr HP oder MP gibt Level 3: Erhöht massiv eure HP

Renaud

Renat findet ihr im Tourismusviertel. Um mit ihm zu sprechen, benötigt ihr 80 Ansehen.

Level 1: Schaltet einen Kombo-Zähler frei

Schaltet einen Kombo-Zähler frei Level 2: Amulett: Ansehen steigert eure physischen Angriffe

Amulett: Ansehen steigert eure physischen Angriffe Level 3: Legendäres Schwert

Sam

Sam steht vor der Schranz-Kneipe und spricht mit euch, sobald ihr 40 Unterhaltung habt.

Level 1: Erhöht die MP-Leiste

Erhöht die MP-Leiste Level 2: Amulett: Unterhaltung erhöht magische Angriffe

Amulett: Unterhaltung erhöht magische Angriffe Level 3: Legendäre Rüstung

Thea

Das Mädchen sitzt mit ihrem Freund neben dem Kino.

Level 1: Öffnet verschlossene Truhen

Öffnet verschlossene Truhen Level 2: Rabatte in vielen Läden

Rabatte in vielen Läden Level 3: Amulett: Lädt Angriffsleiter schneller auf

Travis

Travis begegnet ihr im Minen-Dungeon und später außerhalb der Bar. Sein Freundschaftslevel steigert ihr, indem ihr Bilder im Fotomodus macht.

Level 1: Schaltet den Fotomodus frei

Schaltet den Fotomodus frei Level 2: Erhöht eure HP

Erhöht eure HP Level 3: Amulett: Einmal im Kampf wiederbeleben

Das waren alle Belohnungen, die ihr von den 16 NPCs in Dungeons of Hinterberg bekommt. Welche am nützlichsten sind, hängt dabei ganz von eurem Spielstil ab. Grundsätzlich falsch machen könnt ihr hier nichts und wir würden euch empfehlen ganz entspannt mit den Personen abzuhängen, die ihr interessant findet.

Welcher der NPCs ist euer Liebling? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.