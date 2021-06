Termin für Nintendo Direct zur E3 2021 steht fest - Hier sind alle Infos

Nintendo hat bereits vor einiger Zeit verkündet, erneut Teil der E3 2021 zu sein. Jetzt steht der Termin für die traditionelle Direct im Rahmen der digitalen Messe fest.

Wann findet die Nintendo Direct zur E3 2021 statt?

Termin: 15. Juni 2021

15. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit (entspricht 9am PT)

18 Uhr deutscher Zeit (entspricht 9am PT) Länge der Direct: 40 Minuten

Anschließend findet ein Nintendo Treehouse-Event statt, auf dem 3 Stunden lang Gameplay zu kommenden Switch-Spielen gezeigt wird.

Fokus auf neue Switch-Spiele - Endlich neue Infos zu Breath of the Wild 2?

Was wird gezeigt? In 40 Minuten will uns Nintendo während des E3 2021-Events auf neue Switch-Spiele fokussieren, von denen die meisten 2021 erscheinen sollen.

Um welche Titel es sich genau handelt, werden wir dann sehen. Wünschenswert wäre natürlich unter anderem ein Update zu Zelda: Breath of The Wild 2. Aber das ist reine Spekulation

Switch Pro-Ankündigung wohl unwahrscheinlich

In der offiziellen Ankündigung schreibt Nintendo ausdrücklich, dass Nintendo Switch-Software gezeigt werden soll, keine Hardware.

Eine Enthüllung der Switch Pro wäre damit wohl vom Tisch, zumindest im Rahmen der Nintendo Direct zur E3 2021. Wobei eine Überraschung am Ende des Livestreams natürlich nicht kategorisch auszuschließen ist.

Gerüchten zufolge soll das neue Switch-Modell indes bereits morgen angekündigt werden.

Link zum Twitter-Inhalt

Alle Zeiten und Termine zur E3 2021

Neben Nintendo haben sich noch viele weitere Publisher mit Pressekonferenzen bzw. Livestreams für die digitale Messe angekündigt. In einem separaten GamePro-Artikel findet ihr alle Livestreams, Termine und deutsche Zeiten zur E3 2021.

Was sind eure Erwartungen an die Nintendo Direct zur E3 2021?