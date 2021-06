Nintendo Switch Pro: Händler leakt Reveal-Datum - und es ist schon morgen

Erst gestern berichtete GamePro über ein Insider-Gerücht, laut dem die Nintendo Switch Pro bereits am 3. Juni 2021 im Rahmen einer Mini-Direct angekündigt werden könnte. Nun schwirrt ein dazu passender Leak durchs Netz, der die Hoffnung auf den morgigen Reveal des neuen Hardware-Modells weiter steigen lässt.

Worum geht's? Wie der bekannte Leak-Twitter-Account Centro LEAKS schreibt, habe er einen "verifizierten Screenshot aus dem internen System eines großen Händlers" erhalten. Dieser Screenshot zeige, dass das Produkt-Listing der neuen Switch-Hardware am 4. Juni 2021 um Mitternacht herum bei besagtem Händler veröffentlicht werden soll.

Oder in anderen Worten: Das neue Switch-Modell soll dort am 4. Juni 2021 zur Vorbestellung freigeschaltet werden

Wann soll demnach der Reveal stattfinden? Das Listing könnte bedeuten, dass die Switch Pro entweder am 4. (diesen Freitag) oder eben am 3. Juni 2021 (diesen Donnerstag) von Nintendo enthüllt werden könnte. Ein konkretes Enthüllungsdatum nennt Centro LEAKS aber nicht.

Was ist das für eine Quelle? Centro LEAKS, zu dem der dedizierte Pokémon-Account "Centro Pokémon LEAKS" gehört, lag in der Vergangenheit bereits mehrmals richtig. So sagte Centro nicht nur die Remakes von Pokémon Diamant und Perl voraus, sondern leakte auch zahlreiche Inhalte zu Pokémon Schwert und Schild, darunter die Map des RPGs.

Hinweis: Bedenkt, dass es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Offiziell bestätigt ist das Enthüllungs-Datum für das neue Switch-Modell nicht.

Was ist über die Nintendo Switch Pro bekannt?

Offizielle Infos zum gemunkelten neuen Switch-Modell gibt es nicht. Jedoch kamen in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gerüchte rund um das verbesserte Hardware-Modell auf.

Diesen Gerüchten zufolge soll die Switch Pro nicht nur Spiele in 4K wiedergeben können, sondern auch mit OLED-Display ausgestattet werden.

Alle Gerüchte zur Hardware der Switch Pro haben wir in einem separaten GamePro-Special für euch zusammengefasst.

Würdet ihr euch eine Nintendo Switch Pro kaufen, wenn ihr das alte Modell schon besitzt?