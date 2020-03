Nach E3-Absage: Digitales Xbox-Event von Microsoft angekündigt

Seit wenigen Minuten ist es Gewissheit. Die E3 2020 wird in diesem Jahr nicht stattfinden, wurde aufgrund der Gefahr des Coronavirus seitens der ESA abgesagt. Aus dem Statement des Veranstalters ging auch hervor, dass man sich mit seinen Partnern über eine sogenannte "online experience" beratschlage. Microsoft und Publisher Ubisoft scheinen derweil mit ihren Ausweichplänen schon fortgeschritten.

Zuerst meldete sich via Twitter Xbox-Chef Phil Spencer zu Wort und kündigte ein digitales Xbox-Event an. Hier seine Aussage:

Wann findet das Event statt? Bezüglich des exakten Datums gibt es aktuell noch keine Aussage. Laut Spencer will man sich in den kommenden Wochen zur Thematik äußern.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h