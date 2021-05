E3 2021: GamePro wird offizieller Medienpartner und das erwartet euch

Wie bereits im Vorjahr, findet die E3 auch 2021 rein digital statt. Vom 12. bis zum 15. Juni erfahren wir im Rahmen der wichtigsten Videospielmesse des Jahres, was die Welt der digitalen Games an kommenden Highlights zu bieten hat.

Bevor die Messe startet, eine wichtige Ankündigung: Webedia, und damit auch GamePro, GameStar und Mein-MMO, werden das Event als offizieller Medienpartner im deutschen Sprachraum (Deutschland, Österreich, Schweiz) begleiten.

Was bedeutet das? Im genannten Zeitraum planen wir unter anderem über 20 Stunden Live-Programm, das ihr auf unserem offiziellen Twitch-Kanal monstersandexplosions verfolgen könnt. Darunter:

alle Pressekonferenzen samt Spielevorstellungen

Analysen der gezeigten Spiele und Trailer

Das offizielle Statement zur Medienpartnerschaft von Stanley Pierre Louis, Präsident und CEO der ESA als Veranstalter der E3:

"Die Zusammenarbeit mit diesen führenden Unternehmen stellt sicher, dass die diesjährige digitale E3 Zuschauer auf der ganzen Welt erreicht. Es ist das erste Mal, dass die E3 auf diesen Seiten frei zugänglich ist. "

Zu den weiteren weltweiten Medienpartnern zählen unter anderem: Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Gaming, TikTok, VENN, Steam, Reddit, Entertainment Weekly, Wechat, Bilibili und Afreeca TV.

Das Wichtigste: Spaß und Leidenschaft am Gaming

Bei unserer Berichterstattung soll aber vor allem eins im Vordergrund stehen: der Spaß am Spielen. Dafür haben unsere Moderatoren Ann-Kathrin Kuhls, Michael Obermeier und Maurice Weber ein Entertainment-Programm zusammengestellt, bei dem neben spannenden News und Reveals auch ihr als Community im Vordergrund steht.

Es geht um euch: Ein großer Teil des Programms richtet sich direkt an unsere Communitys und lädt zum Mitmachen ein: Abstimmungen, Spiele mit euch und ein großes Gewinnspiel.

Haltet also Platz im Terminkalender frei, wenn wir an den vier Messetagen das Thema Gaming mit all seinen Facetten mit euch zusammen feiern. Egal ob im Livestream auf Twitch, mit täglichen Videos zu den wichtigsten Enthüllungen auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal GameStarDE, oder mit Kolumnen, Specials und Hintergrundinfos zu euren Lieblingsspielen auf GamePro, GameStar oder Mein-MMO.

Weitere Infos zur E3:

Offizielle Seite und App zur E3

Auch auf der offiziellen Seite des Veranstalters bekommt ihr über ein Portal alle wichtigen Infos zur E3. Zudem wird es eine Smartphone-App geben, mit der ihr unterwegs auf dem aktuellen Stand bleibt.