EA kündigt neues Iron Man Singleplayerspiel an

Nun ist es offiziell: Iron Man bekommt ein neues Spiel, genau wie Insider bereits vorausgesagt haben. Marvel Games hat sich dafür mit Motive Studio zusammengetan, also dem Entwicklerteam, das auch am Dead Space-Remake arbeitet, das im Januar erscheint und außerdem auch Star Wars: Squadrons entwickelt hat.

Was für ein Spiel wird das?

Es handelt sich bei dem Titel, der auf der offiziellen Webseite von EA angekündigt wurde, um ein Singleplayerspiel, das eine komplett neue Geschichte erzählen, aber auch die Hintergrundstory von Tony Stark berücksichtigen soll.

Was das Gameplay angeht, so wissen wir bereits, dass es sich um ein Action-Adventure handelt, das ihr aus der Third Person-Ansicht erleben werdet.

Wie weit ist die Entwicklung? Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, genauer gesagt, in der Pre-Production beim Montrealer Motive Studio. Das Team wird von Olivier Proulx geleitet, der auch schon an Marvel’s Guardians of the Galaxy gearbeitet hat.

Bei diesem Entwicklungsstand solltet ihr allerdings nicht allzu bald mit dem Release rechnen. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass EA noch nicht allzu viele Informationen geteilt hat. Aktuell erweitert Motive außerdem noch sein Team und hat Stellen ausgeschrieben.

