Captain America und Black Panther treffen im neuen Spiel der Uncharted-Autorin aufeinander

Bereits seit einigen Jahren arbeitet das neue Studio der ehemaligen Uncharted-Autorin Amy Hennig an einem neuen Marvel-Adventure. Jetzt haben wir endlich einen ersten kurzen Blick auf den kommenden Titel erhaschen können, der uns in die Haut von Captain America und Black Panther schlüpfen lässt.

Zwar hat das Spiel noch immer keinen offiziellen Namen bekommen, aber zumindest konnten wir den Marvel's Captain America & Black Panther-Titel in einem kurzen CGI-Trailer bewundern, der einiges zum Setting und den Charakteren verraten hat. Hier könnt ihr ihn euch selbst anschauen:

Das wissen wir bereits über das Spiel: Der düster-stimmungsvolle Trailer zeigt zwar noch nicht viel von unseren Held*innen, aber einige Infos gibt es zumindest bereits. So soll das Setting des Spiels der zweite Weltkrieg sein und die Kamerafahrt aus dem Trailer lässt erahnen, dass Paris zumindest eines der Schauplätze des Spiels wird.

Vier spielbare Charaktere: Die Story soll keine bestehende Geschichte nacherzählen, sondern ein vollkommen neues Abenteuer werden. Insgesamt können wir in die Rollen von vier Held*innen schlüpfen, die wir an bestimmten Punkten der Geschichte kontrollieren:

Steve Rogers aka Captain America

Azzuri aka Black Panther und Großvater von T'Challa

Gabriel Jones, Mitglied der Howling Commandos (Steve Rogers Spezialeinheit)

Nanali, Anfüherin des Spionagenetzwerks von Wakanda

Im Trailer ist außerdem zu erahnen, dass Captain America und Black Panther sich anscheinend nicht unbedingt freundlich gesinnt sind. Gut möglich also, dass es zu mindestens einer Konfrontation zwischen den beiden Parteien kommt. Da wird aber auch einen kurzen Blick auf eine HYDRA-Akte im Trailer erhaschen können, könnte auch die Nazi-Organisation unser Hauptgegner werden.

Auch zum Gameplay selbst ist noch nicht viel bekannt. Bei seiner Ankündigung letztes Jahr wurde der Titel lediglich als "storyfokussiertes Blockbuster-Action-Adventure" beschrieben. Uns soll außerdem eine "intuitive Steuerung und aufregendes Gameplay" erwarten. Was das genau bedeutet, müssen wir wohl noch abwarten.

Kein Koop: Wie IGN außerdem im Interview mit Amy Hennig erfahren hat, wird das Spiel keinen Koop-Modus bieten. Zwar soll es narrativ um ein Bündnis gehen, spielmechanisch erwartet uns aber eine Singleplayer-Erfahrung.

Weiteres Spiel bei Skydance New Media in Arbeit

Das Captain America & Black Panter-Spiel ist dabei nicht der einzige Titel, an dem das Studio Skydance New Media derzeit arbeitet. Sie haben auch bereits ein neues Action-Adventure im Star Wars-Universum angekündigt. Das ist damit bereits der zweite Star Wars-Titel, an dem Amy Hennig arbeitet, die zuvor am gecancelten Projekt RagTag beteiligt war.

Welche Star Wars-Spiele uns sonst noch in nächster Zeit erwarten, findet ihr in unserer Auflistung. Welche Marvel-Spiele derweil in Arbeit sind, lest ihr hier.

Was wünscht ihr euch vom Crossover-Spiel mit Captain America und Black Panther?