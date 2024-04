EA Play wird teurer: Das müsst ihr zukünftig für den Abo-Service bezahlen

Für EA Play müsst ihr ab sofort mehr bezahlen.

Für EA Play werdet ihr zukünftig mehr bezahlen müssen. Derzeit informiert Electronic Arts alle Abonent*innen des Spiele-Service über eine anstehende Preiserhöhung. Diese tritt ab sofort in Kraft. Wer den Service neu abschließt, zahlt also sofort die neuen Preise, allen Bestandkund*innen wird die neue Gebühr ab Mai 2024 berechnet.

Die neuen EA Play-Preise im Überblick

EA Play Standard Monatsgebühr: 5,99 Euro (vorher 3,99 Euro)

5,99 Euro (vorher 3,99 Euro) EA Play Standard Jahresgebühr: 39,99 Euro (vorher 24,99 Euro)

39,99 Euro (vorher 24,99 Euro) EA Play Pro Monatsgebühr (nur für PC): 16,99 Euro (vorher 14,99 Euro)

16,99 Euro (vorher 14,99 Euro) EA Play Pro Jahresgebühr (nur für PC): 119,99 Euro (vorher 99,99 Euro)

Der Publisher hebt die Preise für den Service also deutlich an, mit den Jahresabos könnt ihr aber auch weiterhin eine ganze Menge sparen.

Trial-Versionszeit reduziert sich: Die neuen Preise sind allerdings nicht die einzige Neuigkeit für alle Abonnent*innen von EA Play. Wer zukünftig einen EA-Titel im Service per Trial-Version ausprobieren möchte, kann das ab sofort nur noch für insgesamt 5 Stunden tun. Vorher waren es 10, EA halbiert die Zeiten also kurzerhand, was vermutlich nicht für Jubelschreie sorgen dürfte.

Abo-Gebühren steigen nicht nur bei EA

EA Play reiht sich damit in die Riege zahlreicher Abo-Services ein, bei denen sich in den letzten Monaten die Preise erhöht haben. Zur Erinnerung: Microsoft kündigte im vergangenen Juni höhere Gebühren für seinen Game Pass an, die Preise für PS Plus stiegen im September 2024:

Apropos Game Pass: In der Ultimate-Version vom Microsoft-Service ist EA Play enthalten. Ob dieses Abo durch die Preisanpassung auch teurer wird, ist derzeit nicht bekannt.

EA Play bietet allen, die den Servive abonniert haben, Zugriff auf eine Bibliothek von vielen EA-Spielen, sowie weitere Vorteile wie die Möglichkeit, neue Titel für eine begrenzte Zeit auszuprobieren. Der Dienst erschien im Jahr 2014 zunächst exklusiv auf der Xbox One, mittlerweile gibt es EA Play aber auch auf den PlayStation-Plattformen und dem PC.