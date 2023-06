Game Pass und Xbox Series X werden teurer: Microsoft erhöht Preise in den nächsten Monaten

Die Xbox Series X kostet zukünftig 50 Euro mehr.

Microsoft hat eine Preiserhöhung für den Spiele-Service Game Pass sowie für die Current Gen-Konsole Xbox Series X angekündigt. Wer ab Juli/August/September den Service abonnieren oder eine Series X kaufen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen.

Für den Game Pass treten folgende Änderungen ab dem 13. September in Kraft:

Game Pass Ultimate kostet 14,99 Euro pro Monat (aktuell 12,99 Euro)

kostet 14,99 Euro pro Monat (aktuell 12,99 Euro) Game Pass Konsole kostet 10,99 Euro pro Monat (aktuell 9,99 Euro)

Der Preis für den Game Pass PC bleibt unverändert (9,99 Euro pro Monat). Alle Abonent*innen sollen vor der nächsten Verlängerung einmal eine Email mit allen wichtigen Infos bekommen.

Wichtig: Der Termin für die oben genannten Änderungen gelten ausschließlich für Bestandskund*innen. Für komplett neu abgeschlossene Abos gelten die Änderungen bereits ab dem 6. Juli.

Xbox Series X wird 50 Euro teurer

Auch bei seinem aktuellen Konsolen-Topmodell zieht Microsoft die Preisschraube etwas an. Die Series X wird ab dem 1. August zu einem UVP von 549,99 Euro angeboten, wird damit also knapp 50 Euro teurer als bislang.

Der Grund: Laut Microsoft wird der Preis an "lokale Wettbewerbsbedingungen" angepasst.

Was ist mit der Series S? Hier nimmt Microsoft keine Veränderung vor, der Preis bleibt also gleich (299,99 für das 500 GB und 349,99 Euro für das 1 TB-Modell).

PS5-Preis wurde schon vor Monaten erhöht

Damit hebt Microsoft den Preis der Xbox Series X auf das Niveau der PS5 von Konkurrent Sony. Dort war der Preis bereits im vergangenen August erhöht worden, ebenfalls um 50 auf 549,99 Euro für das Modell mit Disc-Laufwerk. Damals hieß es von Microsoft noch, dass die Xbox-Konsolen vorerst preisstabil bleiben würden.

Eine wirkliche Überraschung ist der jetzige Schritt aber trotzdem nicht. Denn in einigen anderen Ländern war der Preis der Xbox Series X/S in den vergangenen Monaten bereits angepasst worden, darunter in Schweden oder Japan.

Auch zu einem Anstieg des Game Pass-Preises hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben. Auch hier hatte Xbox-Chef Phil Spencer in der Vergangeheit aber Andeutungen gemacht und in Aussicht gestellt, dass man "Preise bestimmter Dinge erhöhen müsse".

Die Xbox Series X und S erschienen im November 2020 und bilden das aktuelle Current-Gen-Konsolenduo von Microsoft. Der Game Pass existiert bereits seit dem Jahr 2017 und bietet mittlerweile Zugriff auf mehrere hundert Spiele. Die Ultimate-Version beinhaltet unter anderem ein Xbox Live Gold-Abo, das unter anderem für Multiplayer-Spiele benötigt wird und bietet darüber hinaus weitere Goodies.

Was sagt ihr zu der Erhöhung der Game Pass/Series X-Preise?