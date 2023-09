PS Plus ist ab heute teurer – Alle neuen Preise im Überblick

Die neuen PS Plus-Jahresabo-Preise gelten ab dem 6. September.

Wer ein Jahresabo für PlayStation Plus abschließen möchte, muss ab dem heutigen 6. September etwas tiefer in die Tasche greifen. Sony hat die Preise für die drei PS Plus-Stufen angepasst, und das deutlich merkbar. Ab heute gelten die folgenden Jahresabo-Preise:

PlayStation Plus Essential : 71,99 Euro (bislang 59,99 Euro)

: 71,99 Euro (bislang 59,99 Euro) PlayStation Plus Extra: 125,99 Euro (bislang 99,99 Euro)

125,99 Euro (bislang 99,99 Euro) PlayStation Plus Premium: 151,99 Euro (bislang 119,99 Euro)

Nur neu abgeschlossene Jahresabos betroffen

Wichtig: Die Preiserhöhung gilt ausschließlich für die Jahresabonnements. Die Kosten für Monats- oder 3-Monats-Abos bleiben unverändert, auf 12 Monate hochgerechnet ergeben sich dort allerdings immer noch höhere Kosten als bei den "neuen" Jahresabos.

Wenn ihr aktuell noch ein Jahresabo laufen habt, müsst ihr euch übrigens keine Sorgen machen: Denn die neuen Preise betreffen nur 12-Monats-Abos, die ab heute abgeschlossen werden. Erst bei eurer nächsten Verlängerung wird dann auch bei aktuell laufenden Abonnements der neue Preis fällig.

Sony hatte die Preiserhöhung in der letzten Woche im Rahmen der Bekanntgabe der PS Plus Essential-Spiele für September 2023 bekannt gegeben. Laut Sony würde die Anpassung "auch zukünftig ermöglichen, hochqualitative Spiele sowie zusätzliche Boni in die PS Plus-Abos zu bringen".

Viele verärgerte Reaktionen

Viele PS Plus-User zeigten sich nach der Ankündigung verärgert und wollen die neuen Preise nicht mittragen – auch weil die Auswahl der monatlichen Titel ihrer Meinung nach verbesserungswürdig ist.

Die jetzige Aufteilung in drei PS Plus-Tiers existiert seit Mitte 2022. Damals hatte Sony den bis dahin geltenden PS Plus-Tarif in "Essential" umbenannt und zusätzlich die Stufen "Extra" und "Premium" eingeführt. Beide liefern im Vergleich zum Basis-Abo ein paar zusätzliche Boni, darunter unter anderem Zugriff auf über 400 PS4- und PS5-Titel (Extra + Premium) oder PS3-Spiele via Cloudstreaming (Premium).