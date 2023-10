EA Sports FC 24: Den FIFA-Nachfolger gibt’s schon jetzt 35% günstiger für PS5

Bei Amazon gibt's die PS5-Version von EA Sports FC 24 jetzt schon deutlich günstiger.

Erst vor guten frei Wochen ist EA Sports FC 24, der Nachfolger von FIFA 23, erschienen. Jetzt bekommt ihr ihn zumindest in der PS5-Version bereits deutlich günstiger: Bei Amazon gibt es derzeit 35 Prozent Rabatt, sodass der Preis von 79,99€ (UVP) auf 51,99€ sinkt. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Bei der Xbox – und Switch-Version gibt es leider keinen so großen Rabatt, diese Varianten liegen aktuell bei 64,99€ beziehungsweise 54,99€. Ähnlich stark reduziert ist nur die PC-Version, deren Preis um 37 Prozent von 69,99€ (UVP) auf 43,99€ gefallen ist.

Was bietet EA Sports FC 24?

1:06 EA Sports FC 24: Der Launch-Trailer pfeift die neue Saison an

Der übliche Umfang: Trotz der Namensänderung hat sich bei EA Sports FC 24 inhaltlich nicht allzu viel getan. Ihr bekommt also wieder ein umfangreiches Fußballspiel, das zwischen realistischer Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay angesiedelt ist. All die bekannten Modi wie Ultimate Team, Trainer- und Spielerkarriere und Straßenfußball sind wieder mit dabei und mehr als 700 Teams aus über 30 Ligen wurden lizenziert, trotz Wegfall der FIFA-Lizenz.

Hübscher & authentischer: Ein paar Fortschritte gibt es aber auch. Die Grafik und vor allem die Animationen sind nochmal ein gutes Stück hübscher geworden. Die größte Neuerung sind aber die 34 verschiedenen Spielstile, die den Profis jetzt zugeordnet werden. Dadurch heben sie sich auf dem Feld deutlicher voneinander ab, wodurch das Spielgeschehen authentischer wirkt. Eine Revolution ist zwar auch dieses Feature nicht, aber eine merkliche Verbesserung ist es allemal.

