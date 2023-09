EA FC 24 enthüllt erstes TOTW und ein deutscher Spieler ist völlig zurecht dabei

Erst am 29. September starten wir regulär in die neue "Fußballsaison" von EA Sports FC 24. Wer die Ultimate Edition besitzt, darf sogar schon morgen auf den digitalen Rasen. Damit wir direkt wissen, welches Team of the Week (TOTW) uns in Ultimate Team erwartet, gab Electronic Arts die erste Mannschaft nun bekannt.

Das ist das TOTW 1 in EA FC 24

Das erste Team of the Week besteht aus den folgenden 18 Spieler*innen:

Lewandowski - 91

Salah - 90

Dybala - 87

Karchaoui - 87

Hummels - 85

Lamptey - 84

Mkhitaryan - 84

Aktürkoglu - 81

Al Dawsari - 81

Ojeda - 81

Guirassy - 81

Moffi - 81

Doku - 81

Oukidja - 80

Halilovic - 80

Bataille - 80

Carlinhos - 80

Tabakovic - 80

Als einziger deutscher Spieler ist Mats Hummels mit dabei, der sich durch seine Leistung gegen Freiburg – die in zwei Toren gipfelte – aber redlich verdient hat.

Was ist TOTW überhaupt?

Bei dem Team of the Week handelt es sich um einen – wie der Name schon andeutet – wöchentlich wechselndes Team für Ultimate Team, das wir so schon aus den früheren FIFA-Spielen kennen. Es setzte sich aus Spieler*innen zusammen, die in den letzten Tagen im echten Leben in der Liga oder Nationalmannschaft besonderer Leistung erbracht haben. Die ausgewählten Spieler*innen werden nicht nur mit einem Platz im TOTW belohnt, sondern auch mit einer Spezialkarte (auch Inform-Karte genannt).

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.

Was haltet ihr vom TOTW 1? Spielt ihr EA Sports FC 24 bereits zum Early Access-Release?