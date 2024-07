80% Rabatt auf EA FC 24: Ihr könnt Deutschland doch noch zum Europameister machen - für 16 statt 80 Euro!

EA Sports FC 24 ist gerade für die PS5 und PS4 im Angebot.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland läuft noch bis zum 14. Juni, dann findet das große Finale in Berlin statt. Die deutsche Mannschaft wird dort nicht dabei sein, im Viertelfinale war nach einem 1:2 gegen Spanien Schluss.

Wenn ihr Lust habt, die EM noch einmal mit besserem Ausgang für die deutsche – oder eine andere Nationalmannschaft – nachzuspielen, könnt ihr das gerade dank eines Angebots im aktuellen PS Store Sale relativ kostengünstig tun.

Spiel : EA Sports FC 24

: EA Sports FC 24 Angebotspreis: 15,99 Euro

15,99 Euro Regulärer Preis: 79,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

79,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Angebot gültig bis: 18. Juli 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Weitere aktuelle Angebote aus dem PlayStation Store Sale findet ihr hier:

EA Sports FC 24 hat dank Patch auch einen EM-Modus

0:33 EA Sports FC 24 - Ankündigungstrailer zum UEFA Euro 2024-Update

Seit dem letzten Jahr heißt EAs Fußballreihe nicht mehr "FIFA", sondern "EA Sports FC" – aufgrund ausgelaufener Lizenzvereinbarungen.

Am eigentlichen Spiel hat sich aber nur wenig geändert, denn ihr bekommt immer noch ein mit zahlreichen lizenzierten Vereins- und Nationalteams gespicktes Spiel, die ihr in unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten lassen könnt, natürlich ist auch der beliebte Ultimate Team-Modus noch an Bord.

Anfang Juni 2024 bekam der Titel zudem ein kostenloses Update, das die EM 2024 ins Spiel bringt und mir dem ihr das große Turnier somit virtuell nachzocken könnt. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

In unserem Test zu EA Sports FC 24 könnt ihr euch vor einem möglichen Kauf noch einmal alle wichtigen Pro- und Contra-Punkte zum Spiel durchlesen. Der Titel ist zwar ein durchaus gelungenes Fußball-Spiel, hat aber auch einige Macken wie die vielen Copy&Paste-Elemente aus vorherigen Teile sowie die komplett gestrichenen Story-Ansätze.

Übrigens: Wenn ihr ein Abo des kostenpflichtigen EA Play-Services haben solltet, könnt ihr EA Sports FC 24 auch dort spielen – und euch auch die knapp 16 Euro Angebotspreis sparen.