Der Singleplayer von FIFA stagniert seit Jahren, dabei war die Lösung 2023 schon im Spiel

EA Sports FC 24 konzentriert sich einmal mehr auf die Multiplayer-Modi.

Noch vor wenigen Jahren gehörten die Fußballsimulationen FIFA (jetzt EA Sports FC) und Pro Evolution Soccer (jetzt eFootball) zu meinen mit Abstand am meisten gespielten Titeln. Ich hatte enorm viel Spaß daran, Jahr für Jahr große Teams aufzubauen und aus charmanten Außenseiter-Clubs dominante Serienmeister zu formen.

Irgendwann nahmen die Neuerungen in den Solo-Modi mit Ausnahme des eher halbgaren "The Journey"-Storymodus aber spürbar ab. Zudem kam erschwerend hinzu, dass es auch sonst kaum brauchbare alternative Spielmodi für Einzelspieler gab. Vor allem, weil eine Quelle nie so richtig angezapft wurde: die Vergangenheit.

Dabei sind es für mich vor allem die legendären Geschichten und Partien, die aus einer vermeintlich einfachen Sportart erst das kulturelle Großereignis machen, das der Fußball heutzutage ist. Die wenigen, ziemlich lieblos eingebauten Legenden im FUT-Modus reichen hier aus meiner Sicht einfach nicht. Es braucht deutlich mehr, um Solo-Spieler*innen wie mich noch zu motivieren. Und eine Zutat dafür hatte die Serie sogar schon mal an Bord – vor gar nicht allzu langer Zeit.

Das waren die FUT Moments in FIFA 23

Die "FUT Moments" waren ein Singleplayer-Modus innerhalb von Ultimate Team in FIFA 23. Hier musstet ihr eine Reihe von Herausforderungen absolvieren, die auf realen Fußball-Ereignissen, also bestimmten Partien oder Toren, basieren.

Dabei ging es beispielsweise um direkte Freistöße, späte Tore und dramatische Comebacks. Die meisten Herausforderungen waren nur wenige Minuten lang und boten eine angenehme Abwechslung zum "normalen" Gameplay, weil sie mich glaubhaft in die Zeit dieser denkwürdigen Szenen zurückversetzten.

Schade war allerdings, dass ihr hier keine besonderen Trikots oder Teams bekommen habt. In den Herausforderungen zu Kylian Mbappé habt ihr eben Kylian Mbappé in eurem FUT-Team gespielt. Der Ansatz war also nett, wirkliche Atmosphäre kam dabei allerdings nicht auf. Auch wenn es um die vielen Legenden des Sports ging, erfuhr man nur wenig über die Ereignisse, die als Vorbild dienten.

So viele Möglichkeiten

Das ist besonders schade, weil der Fußball so unendlich viele spannende Geschichten auf Lager hat. Immerhin sprechen wir hier von einer Sportart, die seit knapp 150 Jahren gespielt wird und weltweit populär ist.

Alleine die Bundesliga hat schon bald 61 Saisons auf dem Buckel, Weltmeisterschaften wurden insgesamt 22 Mal ausgespielt und auch die Champions League besteht schon seit 1955 (bis 1992 noch als Europapokal der Landesmeister).

In diesem Sommer jährt sich beispielsweise das deutsche Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund zum elften Mal. Wie cool wäre es, in EA Sports FC 24 mit den Original-Teams inklusive Trikots aus dem Jahr 2013 anzutreten?

Auch die Geschichte der Europameisterschaften würde genügend Möglichkeiten bieten. Sie findet zum ersten Mal seit 1988 wieder in Deutschland statt. Einige der Legenden von damals sind schon im Spiel, aber wie unterhaltsam wäre ein eigener Modus inklusive kriselndem TV-Bild und kurzen Hosen?

Die Optionen sind nahezu unendlich und ich könnte stundenlang über Spiele, Turniere und Momente reden, die ich zu gerne nachspielen würde.

Andere Spiele machen es vor

Solche Szenarien sind dabei gar nicht mal so abwegig, immerhin machen es andere Sportreihen schon seit Jahren vor. Im aktuellen EA Sports WRC kann ich etwa legendäre Rallye-Etappen in ebenso legendären Boliden absolvieren und bekomme mit den Moments regelmäßig Nachschub in Form von aktuellen und historischen Events – solche Herausforderungen wären auch bei Fußballspielen eine perfekte Möglichkeit, die Solo-Erfahrung frisch zu halten

NBA 2K24 lässt mich die Karriere von Kobe Bryant in wichtigen Momenten nacherleben und im aktuellen WWE-Teil finden sich Kämpfer*innen und Matches aus 40 Jahren WrestleMania-Geschichte.

In WWE 2K24 könnt ihr zig legendäre Kämpfe nachspielen.

Noch einen Schritt weiter gehen MLB: The Show 23 und 24. Die Baseball-Simulationen bieten mit dem eine komplette spielbare Doku über die ersten afroamerikanischen Profi-Baseball-Spieler*innen.

Genug Inspirationen gibt es also, der Ball liegt also gewissermaßen schon auf dem Elfmeterpunkt. EA muss ihn eigentlich nur in die Maschen dreschen.

Welche Spiele oder Turniere aus der Fußball-Geschichte würdet ihr gerne nachspielen? Habt ihr die FUT Moments noch in Erinnerung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!