EA Sports FC 24-Fans finden genialen Trick heraus, mit dem jede Ecke ins Tor geht

Vini Jr. könnte eine gute Wahl für den Eckentrick sein.

Thierry Henry hat es geschafft. David Beckham auch. Ángel Di María erst vor ein paar Jahren. Die Rede ist von direkt verwandelten Eckbällen. Solche Tore kommen im Fußball nur sehr selten vor. Der Winkel ist so spitz wie es nur geht und es gehört schon eine ordentliche Prise Glück dazu, dass der Ball tatsächlich reingeht.



Auf dem virtuellen Rasen stehen die Chancen da schon deutlich besser. Fans haben jetzt einen Trick gefunden, mit dem ihr aus nahezu jeder Ecke in EA Sports FC 24 eine Torchance machen könnt.

Traumtore direkt von der Eckfahne

Der Trick stammt aus einem Short-Video des YouTubers AC RedLac. Merkwürdigerweise funktioniert die Taktik nur bei Ecken von der rechten Seite und mit Spieler*innen, die vornehmlich den rechten Fuß benutzen.

Wie das Ganze im Spiel aussieht, könnt ihr euch hier im Video ansehen:

So funktioniert der Trick: Zuerst müsst ihr einen zweiten Spieler zu euch rufen. Auf der PS5 macht ihr das etwa mit der R1-Taste. Danach richtet ihr die Linie so aus, dass sie direkt auf die Ecke des Fünfmeterraums zeigt. Den kleinen Punkt auf dem Ball verschiebt ihr leicht nach rechts, sodass sich das Ende der Linie in Richtung des Tors biegt.

Als Nächstes müsst ihr einen Spieler oder eine Spielerin in der Mitte auswählen, auf der PS5 ist dafür die L1-Taste zuständig. Die Schussleiste muss jetzt auf etwa dreieinhalb Balken aufgeladen werden. Mit der ausgewählten Spielfigur könnt ihr den Torhüter aus dem Tor locken. Das eröffnet euch die Möglichkeit. Mit der Flanken-Taste lasst ihr das Geschoss jetzt los und wenn alles passt, solltet ihr direkt treffen.

Ob die Spieler*innen für den Trick bestimmte Werte aufweisen müssen, wird im Video leider nicht erklärt. Für gewöhnlich sind bessere Schütz*innen auch besser für solche Tricks geeignet. Probiert es doch bei eurem nächsten Spiel einfach mal selbst aus.

Kanntet ihr den Trick schon und habt ihr ihn selbst ausprobiert? Kennt ihr andere Geheimtricks, die ihr mit der Community teilen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!