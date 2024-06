EA Sports FC sagt Sieger der UEFA EURO 2024 voraus und prophezeit bittere Niederlage für Deutschland

Diese Nationalmannschaft gewinnt laut EA Sports FC 2024 die Europameisterschaft in Deutschland.

Am heutigen 14. Juni um 21 Uhr startet offiziell die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit dem Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland. Und wie immer vor einem großen Turnier hat EA seine hauseigene Fußballsimulation rödeln lassen und mithilfe von EA Sports FC 24 den Sieger der EM 2024 bestimmt.

UEFA Euro 2024 - Das ist laut EA der Sieger der Fußball-Europameisterschaft

Was sagt das EM-Orakel "EA Sports FC 24"? Wir machen es kurz und schmerzlos: EA hat mithilfe des Spiels England als EM-Sieger vorausgesagt.

In einem knackigen Blogpost zur Prediction für die Fußball-Europameisterschaft 2024 schreibt EA, dass sich laut Simulation England und Deutschland im Finale gegenüberstehen.

Doch leider kann sich die deutsche Elf nicht gegen die Engländer behaupten: Kein geringerer als Bayern München-Star Harry Kane schießt die "Three Lions" in später Minute zum EM-Sieg, was übrigens der erste Titel für die Engländer seit 58 Jahren wäre.

Am Ende lautet das Ergebnis 2:1 für England.

EA hat übrigens bereits zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit seiner Simulation in FIFA 23 recht behalten und Argentinien vorab korrekt als Sieger des Turniers vorausgesagt. Hoffen wir, dass der Entwickler und Publisher diesmal mit seiner Prediction falsch liegt.

Das Finale der UEFA Euro 2024 findet am 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

0:33 EA Sports FC 24 - Ankündigungstrailer zum UEFA Euro 2024-Update

Das Title-Update 16 wurde übrigens bereits in der vergangenen Woche für EA FC 24 veröffentlicht, das den großen EM-Modus im Gepäck hat. Damit könnt auch ihr die Fußball-Europameisterschaft digital nachspielen und euren eigenen Sieger bestimmen. Alle Inhalte und Modi listen wir in diesem GamePro-Artikel für euch auf:

EA Sports FC 24 ist seit Ende 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich

Und wie lautet euer Tipp? Wer gewinnt die EM 2024 und wer wird Torschützenkönig? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.