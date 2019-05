Earthworm Jim kehrt als Exklusivtitel für neue Konsole zurück

Earthworm Jim gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit und auf unzähligen Plattformen. Der erste Teil wurde 1994 zunächst nur für den Sega Genesis veröffentlicht. Anschließend erschien das Spiel und seine Nachfolger aber auch für Plattformen wie den Gameboy oder den SNES.

Auf dem N64 gab es sogar einen 3D-Ableger. Nun soll die Reihe fortgesetzt werden: Der Schöpfer des Originals hat einen neuen Teil angekündigt – als Exklusivtitel für die kommende Intellivision-Konsole Amico.

Earthworm Jim: Macher des Originals kündigen neuen Teil an

Earthworm Jim kehrt zurück: Intellivision haben recht überraschend angekündigt, dass Earthworm Jim in einem neuen Spiel sein Comeback feiern wird. Das Ganze soll als Exklusivtitel für die neue Amico-Konsole erscheinen, die nächstes Jahr auf den Markt kommt.

Original-Team beteiligt: Insgesamt mischen offenbar sogar 10 Menschen bei der Entwicklung des neuen Teils mit, die auch schon beim ersten Teil mit an Bord waren. Nicht nur der Schöpfer des Originals, sondern auch der Komponist und Sound-Designer machen mit.

Namentlich handelt es sich dabei um Doug TenNapel sowie Tommy Tallarico (praktischerweise der CEO und Präsident von Intellivision), David Perry, Nick Bruty, Mike Dietz, Tom Tanaka und Joey Kuras.

Mehr wurde noch nicht über das neue Earthworm Jim-Spiel verraten. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass sich auch dieser Teil am bewährten Konzept des Originals orientiert. Dementsprechend dürfte das neue Eartworm Jim ein 2D-Jump & Run beziehungsweise Sidescroller-Run & Gun werden.

Was hat es mit Intellivisions Amico-Konsole auf sich?

Launch im Oktober 2020: Wenn alles wie geplant läuft, erscheint die neue Intellivision-Konsole am 10. Oktober 2020. Das gute Stück richtet sich wohl vor allem an Familien und soll zwischen $149 und $179 kosten.

Günstige Spiele als Downloads: Alle Spiele auf der Amico-Konsole kosten laut Intellivision zwischen $2.99 und $7.99. Sie werden ausschließlich als Downloads veröffentlicht.

Nur Exclusives: Zum Launch der Amico-Konsole sollen über 20 Spiele zur Verfügung stehen. Zum Teil im Online-Shop, aber einige seien auch bereits beim Kauf der Konsole enthalten. Allerdings gibt es auf der Amico wohl nur Exklusivtitel, die für keine andere Plattform veröffentlicht werden.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Konsole anschauen:

In einem Twitch-Livestream will das Intellivision-Team am 4. Mai weitere Informationen preisgeben.

Freut ihr euch auf ein neues Earthworm Jim? Was haltet ihr von der neuen Intellivision-Konsole Amico?

