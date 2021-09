Nintendo Switch-Highlight 2021 laut Metacritic: Habt ihr schon von Eastward gehört?

Mit Eastward erscheint am 16. September für Nintendo Switch ein laut ersten Kritiken ganz wundervolles Pixelart-Abenteuer, das die Genre Action-Adventure und Oldschool-JRPG mixt. Damit ihr einen Ersteindruck bekommt und wisst, was internationale Tester*innen loben und kritisieren, haben wir für euch die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Eastward:

Auf Metacritic erhält das Spiel von 18 Kritiken (PC) und 5 Kritiken (Switch) eine Durchschnittswertung von 85 bzw. 84 Punkten.*

Auf OpenCritic geben bislang 16 Outlets eine Bewertung von 84/100 Punkten.*

*Stand: 15. September, 11:00 Uhr

Magazin Wertung Screen Rant 100 Everyeye.it 90 The Gamer 90 GamingBible 90 DualShockers 90 Game Informer 85 God is a Geek 80 Twinfinite 80 GamesRadar+ 80 SpazioGames 75

Was wird gelobt, was kritisiert?

Damit ihr euch einen besseren Überblick über die Stärken und Schwächen von Eastward verschaffen könnt, hier die laut Kritiken wichtigsten Punkte.

Das ist positiv:

wunderschöne Pixelart-Spielwelt

mysteriöse, faszinierende Geschichte

humorvolle Charaktere, die im Gedächtnis bleiben

hervorragender Soundtrack

mit 30 Spielstunden großer Umfang

Tilly Lawton von der Seite Pocket Tactics schreibt in ihrem Switch-Review:

"Eastward ist ein wunderschöner Liebesbrief an Oldschool-RPGs und Arcade-Games, voller einzigartiger Charaktere, einer unglaublichen Detailverliebtheit, fantastischer Pixelart und einer bewegenden Geschichte, die ihr nicht vergessen werdet. "

Das ist negativ:

Puzzles verlieren auf Dauer ihren Reiz

Kampfsystem recht einfach gehalten

Das erwartet euch mit Eastward

Genre: Action-Adventure/RPG Release: 16. September 2021 Preis: 22,49 Euro bis Release, dann 24,99 Euro Spielzeit: ca. 30h Entwickler: Pixpil

Eastward ist ein Adventure-Spiel mit RPG-Elementen, das in einer detaillierten, verfallenden Pixelart-Welt spielt, in der die Gesellschaft zu kollabieren beginnt, während die menschliche Bevölkerung auf ein Allzeittief schrumpft.



In diesem dystopischen Szenario schlüpft ihr in die Rolle von Bergarbeiter John, der ein mysteriöses Mädchen namens Sam durch verwesende Städte führen muss, die von seltsamen Monstern und fremden Menschen bewohnt sind.

Hattet ihr Eastward schon auf dem Schirm und gefällt euch, was ihr lest?