Die Xbox One X gab es bisher noch nie günstiger wie im aktuellen Ebay-Angebot von Saturn. Wer sich die aktuell leistungsstärkste Konsole kaufen möchte, kann dies nun besonders günstig machen. Dadurch, dass es zunächst keine exklusiven Spiele für die Xbox Series X gibt, kann sich die Xbox One X auch in diesem Jahr noch lohnen. Vor allem zu einem solchen Preis.



Warum sich eine Xbox One des Weiteren noch in 2020 lohnt, erklären wir euch in unserer Konsolen-Kaufberatung.

Xbox One X Bundle mit zwei Spielen für 279 Euro

Spitzenpreis für die Konsole: Im Angebot bei Ebay-Saturn kostet die Xbox One X zusammen mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Need for Speed Heat nur 279 Euro. Das ist gleichzeitig der neue Bestpreis für die Konsole. Effektiv zahlt ihr damit für die Konsole an sich nur 209 Euro, wenn man die besten Einzelpreise der Spiele vom Kaufpreis abzieht.



Mit dem Bundle bekommt ihr also nicht nur eine leistungsstarke Konsole, sondern zwei gute Spiele und das alles zum neuen Bestpreis. Mit Jedi Fallen Order erhaltet ihr eine Spiel, das in unserem Test eine starke 85er-Wertung erhalten hat. Need for Speed Heat bringt sein Genre wieder in die richtige Richtung und ist laut unserem Test das beste NfS seit Jahren.



Manchmal ausverkauft: Es kann vorkommen, dass das Bundle zeitweise ausverkauft ist. Aber meist ist es innerhalb kurzer Zeit wieder verfügbar. Verkäufer auf Ebay ist in diesem Fall der Saturn Berlin Spandau mit 99,8% positiver Bewertungen. Alternativ könnt ihr das Star Wars-Bundle der Xbox One X auch mit FIFA 20 kaufen.

Xbox One X Bundle mit Star Wars & NfS Heat

Xbox One X Bundle mit Star Wars & FIFA 20