EGX 2018 - Trefft uns auf der großen neuen Spielemesse in Berlin

Neben der E3 und der Gamescom gibt es bald eine dritte Messe, die ihr euch rot im Kalender anstreichen solltet: Mit der EGX Berlin 2018 startet Ende September die zweitgrößte Spielemesse Deutschlands in Berlin durch. Und GamePro ist mit gemeinsam mit den Kollegen von GameStar und Mein-MMO live vor Ort mit dabei!

Ihr habt vor Ort nicht nur zahlreiche Anspielmöglichkeiten ohne lange Wartezeit, sondern könnt uns auch direkt vor Ort treffen! Zu unserem Programm gehören spannende Vorträge, bekannte Gäste aus der Branche und sogar ein Live-Podcast mit den GameStar-Kollegen Michael Graf und Maurice Weber auf der Bühne.

Überblick & Live-Stream

Wann: 28. und 29 September von 11 bis 20 Uhr und 30. Spetember 10 bis 18 Uhr

Wo: Station Berlin am Gleisdreick, Nähe Potsdamer Platz

Wer: Nur für volljährige Gamer!

Ihr könnt nicht direkt dabei sein? Kein Problem! GamePro, GameStar & MeinMMO werden die Messe aus einem gläsernen Studio das gesamte Wochenende über auf dem gemeinsamen Livestream-Kanal Monsters & Explosions (MAX) mit einem eigenen Programm begleiten - so verpasst ihr keine Sekunde der EGX Berlin.

Zum Live-Stream bei MAX

Aussteller & Events

Auf der Gamescom war Sony mit der PlayStation nur im kleinen Rahmen vertreten - auf der EGX Berlin sind sie mit vollerem Programm sind sie einer der wichtigsten Anlaufstellen der Besucher. Aber auch andere Publisher sind dabei:

Activision

Capcom

Creative Assembly

Deep Silver

HeadUp Games

Image & Form Games

PlayStation

Rockfish Games

Sega

Thunderful

Ubisoft

Warner Bros.

Zoink!

Die Messe bietet übrigens auch Pen&Paper-Events, Retro-Sammlungen, Cosplay und E-Sport-Turniere. Wir nehmen euch außerdem mit hinter die Kulissen und liefern euch Einblicke in den Alltag von Entwicklerstudios. Habt ihr Fragen zum Thema Spieleentwicklung, zur Branche und den Hintergründen? Schreibt sie uns in die Kommentare unter dieser Meldung und wir nehmen die spannendsten Fragen in unser Panel auf!

Tickets für die EGX gibt's in allen GameStop-Filialen sowie auf der offiziellen Webseite für 20 Euro, das Drei-Tages-Ticket gibt es für 40 Euro. Zutritt haben ausschließlich volljährige Besucher.