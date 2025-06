Spieler machte seine Mutter mit 66 Jahren zur Gamerin - schenkte ihr eine PS4, hat mittlerweile RDR 2 und TloU begeistert durchgezockt

Das Alter sollte wirklich keine Rolle spielen, wenn es ums Games zocken geht. Hier seht ihr Maria aus The Last of Us 2.

Meine Mutter spielt höchstens Solitaire, Minesweeper oder wenn es hochkommt Tetris. Aber diese hier ist im Alter von 66 Jahren durch ihr Kind auf den Geschmack gekommen. Nachdem sie zunächst intensiv mit der PS3 beschäftigt war, hat sie von ihrer Familie letztlich eine PS4 geschenkt gekriegt – und darauf schon Red Dead Redemption 2 sowie The Last of Us durchgespielt.

Familie schenkt der Mutter eine PS4 zum Geburtstag und macht sie dadurch endgültig zur Gamerin

Darum geht's: Ein Reddit-Beitrag erzählt die herzige Geschichte einer Mutter, die sich eine gewisse Offenheit bewahrt hat und mit 66 Jahren zur passionierten Gamerin avanciert ist. Sie wurde mit PS3-Spielen an das Hobby herangeführt und besitzt jetzt eine eigene PS4, die es zum Geburtstag gab.

Die Voraussetzungen waren günstig: Wie der Urheber des Reddit-Posts berichtet, sei seine Mutter seit jeher "ein bisschen nerdig" gewesen. Das spiegelt sich vor allem in ihrem Film- und Buchgeschmack wider. Die gute Frau steht nämlich wohl in erster Linie auf Zombie-Filme und Science-Fiction-Storys.

Gespielt hatte sie so gut wie nie: Laut dem Sohn oder der Tochter beschränkten sich die Gaming-Erfahrungen der Mutter auf einige Grafik-Adventures zur CSI-Serie, die sie vor vielen Jahren am PC gespielt hatte. Das sollte sich ändern.

Zuerst bekam die Mutter eine PS3 geliehen. Offenbar fand sie rasch Gefallen an ihrem neuen Hobby. Innerhalb von zwei Jahren spielte die gute Frau das erste Red Dead Redemption, LA Noire, Heavy Rain, The Walking Dead und Resident Evil 5.

Zum Geburtstag gab es dann die PS4: Gemeinsam mit dem Vater und der Schwester wurde der Mutter schließlich ihre eigene Konsole geschenkt. Auf der PS4 hat sie mittlerweile auch schon Red Dead Redemption 2 und The Last of Us durchgezockt. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem Mafia-Remake und als Nächstes soll dann GTA 5 drankommen.

In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche und Empfehlungen: Vor allem die Mass Effect-Trilogie wird immer wieder als ein Spiel genannt, das der Mutter als Sci-Fi-Fan höchstwahrscheinlich richtig gut gefallen könnte. Aber auch Horizon Zero Dawn und Skyrim werden mehrfach als Beispiele genannt.

Es scheint viele Gamer-Moms zu geben: Überraschend viele Menschen melden sich unter dem Beitrag zu Wort, die von ihren zockenden Müttern oder Großmüttern in fortgeschrittenem Alter berichten. Eine 78-jährige Oma soll beispielsweise innerhalb der letzten acht Jahre Tausende Stunden in Ark, Conan Exiles, ESO, No Man's Sky und Minecraft versenkt haben.

Wie sieht es in eurer Familie aus? Habt ihr Glück und Menschen, die ihr vielleicht zum Zocken bewegen konntet?