Ihr habt euer vorläufiges Game of the Year gewählt: Dieses RPG hat bei euch Mitte des Jahres die Nase vorn

Diese zwei Rollenspiele haben sich um Platz 1 geprügelt.

Der Titel Game of the Year wird traditionell erst im Dezember bei den Game Awards verliehen. Die ersten Monate des Jahres trumpften aber bereits mit so starken Spiele-Releases auf, dass wir schon verfrüht von euch wissen wollten, welcher Titel bei euch aktuell die Nase vorn hat.

Ihr habt so fleißig abgestimmt, dass über 10.000 Stimmen zusammengekommen sind. Um den ersten Platz auf dem Siegertreppchen haben sich zwei RPGs geprügelt. Letztendlich hat sich dann aber doch eines klar an die Spitze gekämpft.

Eure vorläufige Top Five nach den ersten Monaten

Das sind eure Plätze fünf bis drei:

Streng genommen landete vor dem neuen Assassin's Creed noch die Option "Ein anderes Spiel" mit ein paar Stimmen mehr. Weil hier jedoch unterschiedliche Titel gemeint waren, klammern wir diese Antwort mal aus. An den beiden Favoriten ändert das sowieso nichts.

Um den ersten Platz lieferten sich zwei Rollenspiel-Highlights mit ganz eigenem Spielkonzept ein spannendes Rennen. Zunächst wechselten sie sich immer wieder an der Spitze ab, dann gewann eines irgendwann klar die Führung. So ist es letztendlich ausgegangen:

2. Platz: Kingdom Come Deliverance 2 (28%, 2.968 Abstimmungen) . Das Mittelalter-Rollenspiel von Warhorse mit der ganz besonderen Spielwelt und Atmosphäre landete bei euch auf dem zweiten Platz. So oder so dürfte es aber ein heißer Anwärter für einige Award-Kategorien im Dezember sein.

. Das Mittelalter-Rollenspiel von Warhorse mit der ganz besonderen Spielwelt und Atmosphäre landete bei euch auf dem zweiten Platz. So oder so dürfte es aber ein heißer Anwärter für einige Award-Kategorien im Dezember sein. 1. Platz: Clair Obscur: Expedition 33 (37%, 3.828 Abstimmungen) : Letztendlich haben die meisten von euch für das französische JRPG gestimmt. Besonders an Clair Obscur sind neben einer packenden Geschichte vor allem die Kämpfe, die zwar rundenbasiert ablaufen, aber doch sehr stark auf Echtzeitelement, wie gut getimte Paraden, setzt.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Der Drops ist noch nicht gelutscht

Natürlich handelt es sich hierbei aber nur um ein erstes Stimmungbild und ganz aktuelle Releases waren in der Auswahl gar nicht mehr enthalten, da die Umfrage bereits Anfang Mai bei uns gestartet ist, um möglichst viele Stimmen zu sammeln.

Wer also "Ein anderes Spiel" gewählt hat, könnte beispielsweise Elden Ring: Nightreign oder Mario Kart World in der Liste vermisst haben. Aber natürlich gab es auch noch viele weitere Titel, die wir nicht mehr unterbekommen haben, ohne dass die Umfrage ausgeufert wäre.

So oder so stehen aber noch einige weitere vielversprechende Releases im Kalender, bis das Jahr dann wirklich zu Ende geht. Da wäre zum Beispiel Ghost of Yotei, das bei vielen von euch zu den großen Hoffnungsträgern zählen dürfte.

Habt ihr mit dem Ausgang gerechnet und welche kommenden Titel sind bei euch noch ganz oben auf der Wunschliste?