Noch schnell günstig sichern! Eines der besten deutschen Spiele verschwindet bald für immer aus den Online-Stores

Spec Ops: The Line verschwindet aus den Online-Stores.

Und da war's plötzlich weg: Spec Ops: The Line, ein Shooter des deutschen Studios Yager Development, ist ohne Ankündigung einfach aus den Online Stores verschwunden. Der Anti-Kriegs-Shooter wird nicht mehr digital käuflich sein, wie der Publisher 2K Games anschließend erklärte. Die Gründe dafür und wie ihr eventuell doch noch an eine digitale Kopie gelangt, erklären wir euch hier.

Spec Ops: The Line verschwindet ohne Vorwarnung aus den Stores

Das mit den Lizenzen ist immer so eine Sache. Laufen sie aus, muss für eine Verlängerung entweder noch einmal das Scheckbuch gezückt werden, oder die Nutzungsrechte verfallen, was für Videospiele schonmal das Aus bedeuten kann. Bestes Beispiel sind hier Fahrzeuglizenzen in Rennspielen wie etwa Forza Motorsport 7.

Dieses Mal trifft es jedoch mit Spec Ops: The Line eines der besten Spiele aus Deutschland. In einem Statement gegenüber IGN erklärte 2K zwar nicht, um welche auslaufenden Lizenzen es im Detail geht (IGN vermutet u.a. Musiklizenzen), macht aber klar, dass der Shooter deshalb aus allen Online Stores verschwindet:

Spec Ops: The Line wird nicht mehr in Online-Shops erhältlich sein, da mehrere Partnerschaftslizenzen für das Spiel auslaufen. Spieler, die das Spiel gekauft haben, können es weiterhin herunterladen und ohne Unterbrechung spielen. 2K möchte sich bei der Spielergemeinschaft bedanken, die das Spiel unterstützt hat, und wir freuen uns darauf, euch im Laufe dieses Jahres und darüber hinaus weitere Angebote unseres Labels zu präsentieren.

Ich besitze Spec Ops bereits, kann ich es trotzdem noch spielen? Ja, das hat 2K ebenfalls in dem Statement bestätigt. Solltet ihr den Shooter in eurer Spielebibliothek haben, könnt ihr ihn wie gehabt herunterladen und spielen. Lediglich kaufen lässt es sich in Online Stores nicht mehr.

Wie sieht's mit physischen Versionen aus? 2K spricht hier nur von Online-Shops. Schaut ihr beispielsweise auf Amazon, könnt ihr dort noch länger Disc-Versionen finden. Bedenkt jedoch, dass die PS3-Version im Gegensatz zur Xbox 360-Fassung auf der aktuellen Konsolengeneration nicht abspielbar ist. Außerdem könnte es sein, dass die Preise für die physischen Kopien nun ansteigen.

Bei GOG gibt's Spec Ops noch und das sogar sehr günstig – nur wie lange noch?

Wollt ihr euch noch eine digitale Version von Spec Ops: The Line sichern, werdet ihr in den meisten Online-Stores in die Röhre schauen. Auf Steam oder im Xbox Store ist der Titel beispielsweise schon nicht mehr erhältlich. Auf GOG könnte ihr die PC-Version aber noch für kurze Zeit kaufen – DRM-frei und mit ordentlich Rabatt.

Welcher Store? Good Old Games (GOG)

Good Old Games (GOG) Preis: 3,99 Euro statt 19,99 Euro (80 Prozent Rabatt)

3,99 Euro statt 19,99 Euro (80 Prozent Rabatt) Wie lange läuft das Angebot? bis zum 6. Februar um 15:59 Uhr deutscher Zeit

Während wir diesen Artikel verfassten, war das Spiel noch auf GOG verfügbar. Wir gehen davon aus, dass es bis zum Angebotsende dort weiterhin käuflich sein wird, können aber auch nicht ausschließen, dass 2K auch hier früher den Stecker zieht.

Spec Ops: The Line ist ein Shooter-Hit aus Deutschland

4:55 Spec Ops: The Line - Test-Video zum Wüsten-Shooter - Test-Video zum Wüsten-Shooter

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Release: 29. Juni 2012 (Europa)

29. Juni 2012 (Europa) Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

Darum geht's: Nachdem Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) durch schwere Sandstürme zerstört wurde, macht sich John Konrad mit seinem Bataillon auf, die Zivilisten zu evakuieren. Als er jedoch den Befehl erhält, sie ihrem Schicksal zu überlassen, desertiert er und wird mit seiner Einheit von der Außenwelt abgeschnitten. Als Teil eines Delta Force-Teams werden wir in das Kriegsgebiet geschickt, um die Situation aufzuklären.

Spec Ops: The Line bekam vor allem für seine Genre-kritische Handlung viel Anerkennung, die sich auch spielerisch auswirkt. Statt patriotisch einer Gut-gegen-Böse-Story zu folgen und einen Gegner nach dem anderen niederzuschießen, bekommen wir hier die Tragik des Krieges zu spüren. Diesen Shooter zu spielen, ist kein kurzweiliges Action-Feuerwerk, sondern ein erwachsenes Erlebnis, dass Spuren hinterlässt.

Habt ihr Spec Ops: The Line bereits gespielt oder wolltet es noch nachholen?