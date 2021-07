Eines der besten Xbox-Exklusives gibt es bald nicht mehr zu kaufen, aber ihr könnt eine kostenlos Kopie abstauben

Dass Spiele immer mal wieder von der Bildfläche verschwinden ist nichts Neues. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um kleine Indie-Titel oder alte Spiele. Dass es die AAA-Produktion eines der größten Publisher nicht mehr zu kaufen geben soll, ist eher ungewöhnlich. Genau das wird aber demnächst mit Forza Motorsport 7 passieren, und das ist nichts Neues für die Serie.

Im September wird Forza 7 von der Straße geräumt: In einem Statement geben die Entwickler bekannt, dass das Rennspiel am 15. September stillgelegt wird. Konkret bedeutet das, weder Forza Motorsport 7 noch die verfügbaren DLCs werden zum Verkauf im Xbox Store stehen. Auch aus dem Game Pass fliegt das Rennspiel. Natürlich können alle Besitzer*innen ihre Kopien weiterhin nutzen und auch die Online-Services bleiben vorerst erhalten.

Der Schritt ist wohl in den Lizenzen für die Autos begründet, die im September auslaufen dürften und von Microsoft offensichtlich nicht verlängert werden. Das gab der offizielle Twitter-Account von Forza Motorsport bekannt.

Jetzt könnt ihr noch zuschlagen

So bekommt ihr eine günstige Kopie: Wenn ihr ein laufendes Game Pass-Abo besitzt, könnt ihr mit einem kleinen Trick Forza Motorsport 7 spielen, auch wenn es den Service verlässt. Dafür müsst ihr lediglich einen DLC für das Spiel erwerben. Dann erhaltet ihr von den Entwicklern einen Token, den ihr im Anschluss für eine digitale Kopie von Forza Motorsport 7 eintauschen könnt.

Oder ihr holt es euch im Sale: Wenn ihr weder Interesse am Game Pass noch an den DLCs habt, könnt ihr euch Forza Motorsport 7 momentan auch im Sale holen. Im Xbox Store kostet das Rennspiel derzeit nur 9,99 Euro. Für die Deluxe Edition müsst ihr 12,49 Euro hinlegen und für die Ultimate Edition, die den Car Pass enthält, sind es 19,99 Euro.

Forza Horizon 5 nimmt Platz ein

Dass Microsoft nicht das Geld in die Hand nehmen möchte, um Forza Motorsport 7 am Leben zu erhalten, könnte auch am anstehenden Release von Forza Horizon 5 liegen. Der nächste Ableger des Open-World-Spinoffs der Forza-Reihe erscheint Anfang November für Xbox Series X/S und Xbox One. Generell ist die Horizon-Reihe im Vergleich zu Motorsport weit beliebter, auch, da sie durch den mehr arcadigen Ansatz deutlich zugänglicher ist.

