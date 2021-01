Das Flash Game meiner Jugend kommt als Remaster auf PS4, Xbox und Switch

Bei der morgendlichen Themenrecherche konnte ich vorgestern meinen Augen kaum trauen. Elasto Mania ..., Elasto Mania ..., den Namen kennst du doch irgendwo her! Die Quelle angeklickt und ein Schwall Erinnerungen prasselte nur so über mich herein. Der gefühlt geistige Vorfahre der Trials-Reihe, den ich vor über zwanzig Jahren im Browser rauf und runter gespielt hatte, die olle Kamelle kommt jetzt als Remaster auf PS4, PS5, Xbox-Konsolen und die Switch!?

Elasto was!?

Da ich wahrscheinlich das einzige Gaming-Fossil bin, dass diese Flash-Perle rauf und runter gespielt hat, hier eine kleine Auffrischung: In Elasto Mania steuert man ein röhrendes Motocross Bike mit den Pfeiltasten durch recht kurze 2D-Level. Auf den Kern heruntergebrochen ist das Ganze ein Plattformer mit einem hyper-sensiblen Motorrad, das bei jedem zu langen Knopfdruck ausbricht, der Fahrer sich überschlägt und das Level von vorn beginnt.

Der ganze Sinn hinter Elasto Mania ist es, in den Welten verteilte Äpfel einzusammeln und den Ausgang zu erreichen, das wars! Keine aufwendigen Features, keine Story, nüscht. Linksklick, Rechtsklick und ab dafür.

"Das ist ja schon ein bisschen simpel, oder?": Jahaa, vielleicht in den ersten Leveln. Da geht's kurz über zwei, drei Ebenen ohne Hindernisse zum Ausgang. Das Ding ist aber, dass schon recht bald das Gelände furchtbar uneben wird und man sich bald kopfüber mit dem Bike durch wildes Terrain bewegt, wo ein Fehler den Neustart bedeutet.

Freunde schuld an meiner jugendlichen Elasto-Manie

Wie das vor 20 Jahren so üblich war (klinge gerade ein wenig wie mein eigener Opa), wurde Elasto Mania auf einer der unzähligen LAN-Partys ausgebuddelt, als mal alles ging, nur kein gemeinsames Spielen. Dann war da halt dieses Flash Game, das jemand zufällig aus den Weiten des unfassbar langsamen Internets gebuddelt hatte und das Age of Empires. Empire Earth, Counter-Strike und Co. vergessen lies.

Und ich weiß nicht wie das bei euch so war, aber meine Wenigkeit konnte sich selbst Tage nach der LAN-Party nicht von solchen Spielen lösen. Sei es Elasto Mania oder Icy Tower, ich bin in solchen Spielen meist über Wochen hinweg komplett versumpft.

Das Schlimme an diesen Spielen war nämlich, dass es immer eine Bestzeit oder einen Highscore zu unter- bzw. überbieten gab. Wo mich hingegen im damals so beliebten Strategie-Genre nie der ganz große Ehrgeiz gepackt hatte - ich war auch einfach zu schlecht, ein Sorry geht raus an den alten Clan - wollte ich mich in diesen Games immer weiter verbessern.

Ich kann es jedenfalls kaum abwarten, bis diese Erinnerung an meine Jugend auf Konsolen landet und bei jedem dutzendfach gespielten Level Nostalgie über mich hereinbricht.

Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr früher auch solche Flash Games bis zum geht nicht mehr gespielt habt.