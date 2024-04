Elden Ring-Trophäen zeigen: Diese 3 Bosse wurden von weniger Fans besiegt als Malenia

Dieser Fakt dürfte Malenia wütend machen.

"Malenia, blade of Miquella": Ach, wie oft wir diese Zeile schon gehört haben, als wir versucht haben, die mächtige Bossgegnerin zu bezwingen. Auch wenn das natürlich mit Faktoren wie dem Build zu tun hat, gilt sie allgemein als die schwierigste Feindin, die sich uns in Elden Ring in den Weg stellt.

Der Kampf gegen sie ist außerdem rein optional. Folglich könnten wir davon ausgehen, dass sie der Boss ist, der am seltensten von Spieler*innen besiegt wurde. Doch dem ist nicht so. Es gibt allein unter den größeren Gegnern, für die wir Trophäen bekommen, drei Kandidaten, die weniger häufig in ihre Schranken verwiesen wurden.

Das Wichtigste in Kürze Malenia gilt als schwierigste Bossgegnerin in Elden Ring

Malenia wurde von 19,38% der Xbox-Spieler*innen, 35,3% der Steam-User und 30,8% der PlayStation-Fans besiegt

Drei Bosse wurden seltener besiegt als Malenia: Mohg, das Mal; Drachenfürst Placidusax; Lichdrache Fortissax

Mohg, das Mal darf nicht verwechselt werden mit Fragmentträger Mohg, der etwas häufiger als Malenia bezwungen wurde

Wie oft Gegner besiegt wurden, hängt auch davon ab, wie gut sie versteckt sind und nicht alle Bosse tauchen in der Erfolgs-Statistik auf, die hier Basis ist

Diese drei Bosse lachen sich ins Fäustchen

Malenia ist in der Statistik auf allen Plattformen weit unten: Malenia wurde laut der Errungenschaften von 19,38% aller Xbox-Spieler*innen besiegt (via gamerant.com), von 35,3% der Steam-User (via Steam Statistik) und 30,8% der Fans auf PlayStation.

Obwohl die Prozentzahlen abweichen, steht sie auf allen Plattformen auf dem viertletzten Platz bei den Trophäen, beziehungsweise Erfolgen und Errungenschaften. Oder – Aus ihrer Sicht auf dem vierten Platz (wobei ihr selbst das nicht gefallen würde, da sie doch so betont, keine Niederlage zu kennen).

Noch seltener haben sich Fans die Erfolge für folgende Bosse geschnappt:

Mohg, das Mal: 17,57% (Xbox), 34% (Steam), 29,6% (PlayStation)

17,57% (Xbox), 34% (Steam), 29,6% (PlayStation) Drachenfürst Placidusax: 14,6% (Xbox), 28,7% (Steam), 24,8% (PlayStation)

14,6% (Xbox), 28,7% (Steam), 24,8% (PlayStation) Lichdrache Fortissax: 14,17% (Xbox), 28,9% (Steam), 25,4% (PlayStation)

Fortissax kann sich hier also als Sieger feiern, aber welche Gegner in Elden Ring am seltesten bezwungen wurden, hängt sicher nicht allein von ihrer Schwierigkeit ab. Alle drei genannten Bosse sind optional und mehr oder weniger gut im Zwischenland versteckt. Viele Fans, die einen der genannen Feinde nicht besiegt haben, werden ihn eben gar nicht erst entdeckt haben.

Mohg gibt es zweimal und von so vielen Fans wurde er besiegt

Mohg, das Mal dürft ihr übrigens nicht mit Fragmentträger Mohg verwechseln, der aufgrund des Shadow of the Erdtree-DLCs in aller Munde ist. Der Eingang zum Erweiterungs-Gebiet versteckt sich nämlich in der Boss-Arena von Letzterem, weshalb wir davon ausgehen, dass er besiegt werden muss, um das Add-on zu spielen.

In diesem Video erfahrt ihr alles Wissenswerte über Shadow of the Erdtree:

11:38 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird FromSoftwares bisher größter DLC

Bei Mohg, das Mal handelt es sich aber um eine alternative Version desselben Gegners, die noch besser verborgen ist und mit einem ganz speziellen Ende des Spiels zusammenhängt. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber aus Spoilergründen nicht verraten.

Fragmentträger Mohg wurde auf allen Plattformen etwas häufiger besiegt als Malenia, obwohl es sich ebenfalls um einen gut versteckten Boss handelt, der nicht für den Story-Fortschritt bekämpft werden muss. Die Trophäe schnappten sich 22,84% der Fans auf Xbox, 38,2% auf Steam und 34,1% auf PlayStation.

Neben den großen Bossen, für die es Erfolge gibt, existieren auch noch zig kleine Dungeon-Gegner, die nicht in diesen Statistiken auftauchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Feinde noch wesentlich seltener, gut versteckt in ihren Höhlen, gefunden wurden. Diese Kämpfe sind allerdings in der Regel auch nicht so spektakulär und nicht ganz so knackig wie die aufgelisteten Bosse.

Welche dieser Bosse habt ihr selbst bezwungen und an welchen seid ihr gescheitert, beziehungsweise, welche habt ihr euch vielleicht auch einfach aus Zeitgründen gespart oder sie nicht gefunden?