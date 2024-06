Der Elden Ring DLC-Release wäre fast eine Anspielung auf Dark Souls gewesen und Fans sind traurig über die verpasste Chance

Steckt hinter dem Release-Termin eine Botschaft?

So langsam zählen wir die Tage, bis Shadow of the Erdtree erscheint. Der Release-Termin am 21. Juni ist gut gewählt: Die Zeit der Sommer-Showcases ist dann bereits herum und zusätzlich stehen auch keine großen konkurrierenden Spiele auf dem Plan.

Fans fragen sich jetzt, ob das Release-Datum vielleicht eine verpasste Chance ist. Wir finden aber, es passt richtig gut.

Der DLC-Release lässt uns an Dark Souls denken

"Praise the Sun!" - Dieser Satz steht so sehr für Souls-Spiele wie kein anderer sonst. Seine Geschichte reicht viel weiter zurück als die von Elden Ring. Er stammt nämlich aus dem allerersten Dark Souls aus dem Jahr 2011.

Was hat der Satz also mit dem Shadow of the Erdtree-Releasedatum zu tun? Ein Fan fragt auf Reddit: "MIYAZAKIIIIIIIIIIIIII WHYYYYYY?" und will damit auf eine "verpasste Chance" hinweisen. Um zu verstehen, worauf die Person anspielt, müssen wir uns etwas von den FromSoftware-Universen entfernen und in die echte Welt blicken:

Der 21. Juni ist häufig der Termin für die Sommersonnenwende, also den längsten Tag des Jahres, an dem teilweise die Sonne tatsächlich mit Festen verehrt wird. Aber 2024 ist es eben nicht der 21., sondern bereits einen Tag vorher.

Womöglich geht es jedoch auch gerade darum? Schließlich ist zu bedenken, dass es uns im DLC eben ins Reich der Schatten verschlägt. Dazu wiederum passt es ja perfekt, dass die Erweiterung genau an dem Tag rauskommt, an dem die Tage schon wieder kürzer werden.

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

Was hat es genau mit 'Praise the Sun' auf sich?

Falls ihr mit dem Satz gar nichts anfangen könnt oder ihn schon mal gehört habt und euch gefragt hat, was es damit auf sich hat: Es handelt sich um eine Geste, die wir im ersten Dark Souls bekommen können. Dabei werden die Arme V-förmig in den Himmel gereckt. Sie ist außerdem eng verknüpft mit Solaire, einem Ritter mit markantem Sonnenwappen auf der Rüstung.

Das Ganze ist in der Souls-Community nicht nur tief verwurzelt, sondern auch schon ein echtes Meme geworden.

Was denkt ihr über den Release-Termin? Glaubt ihr, da steckt mehr dahinter?