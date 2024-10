Elden Ring-Spieler beendet den kompletten DLC mit nur 1 HP, 1 FP und 1 Stamina

Elden Ring ist schon so für viele kaum zu schaffen, dieser Streamer macht es sich aber fast unmöglich schwer.

Die Action-RPGs von FromSoftware sind gerade wegen des hohen Schwierigkeitsgrads besonders beliebt bei Speedrunnern und allen, die sich gerne Herausforderungen stellen. In der Vergangenheit haben Spieler*innen Elden Ring beispielsweise schon komplett ohne zu sterben, ohne überhaupt getroffen zu werden oder mithilfe einer Tanzmatte durchgespielt.

Was ist neu? Ein Streamer hat sich jetzt im DLC Shadow of the Erdtree einer ganz besonderen Challenge gestellt und diese als erster weltweit beendet.

Eine nahezu unmögliche Herausforderung

Das war die Aufgabe: Der Streamer Ainrun hat sich eine harte Herausforderung herausgesucht. Er wollte den kompletten DLC Shadow of the Erdtree durchspielen. Seine Spielfigur hatte dabei durchgehend nur einen Lebenspunkt, einen Fokuspunkt und nur einen Punkt bei der Ausdauer. Er starb also bei jedem Treffer, konnte keine Magie nutzen und seine Ausdauer war nach jedem Angriff und jeder Rolle komplett aufgebraucht.

Er hat es dennoch geschafft. Alleine der Boss Radahn hat ihn dabei über 20 Stunden und mehr als 900 Tode gekostet. Insgesamt hat die Challenge knapp 55 Stunden gedauert und über 1900 Bildschirmtode gefordert.

Den finalen Moment der Challenge hat der Streamer in einem kurzen Clip auf X gepostet:

In den Kommentaren unter dem Post dazu hat er die Schwierigkeit der Herausforderung eingeordnet:

"Die 1HP machte nicht viel aus, weil ich an No-Hit-Runs gewöhnt bin. Die 1 Ausdauer war der schlimmste Teil. Man kann keine Aktionen wie Spam-Rollen oder Combos ausführen, weil jede Aktion Ausdauer kostet und ins Negative geht. Man muss eine ganze Sekunde warten, bis die Ausdauer wieder ins Plus geht, bevor man eine weitere Aktion ausführen kann. Die 1FP bedeutete, dass ich Bosse nicht cheesen oder Asche des Krieges oder sonst etwas benutzen konnte. Nur reine Bewegung und Parieren und Selbsthass."

Tatsächlich haben schon mehrere Spieler*innen sogenannte No-Hit-Runs, also Durchläufe ohne getroffen zu werden, geschafft. Dadurch, dass Ainrun aber nicht wirklich ausweichen und keinerlei Magie nutzen konnte, war diese Challenge aber besonders schwer. Ganz zu schweigen davon, dass viele Spieler*innen auch so schon an Elden Ring und Co. verzweifeln.

Was haltet ihr von der Herausforderung? Seid ihr mit dem Schwierigkeitsgrad von Elden Ring und Shadow of the Erdtree zurechtgekommen?